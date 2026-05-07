Jane Fonda in lutto, l’addio struggente al suo ex marito Ted Turner

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Jane Fonda

Hollywood dice addio a Ted Turner, il magnate visionario che ha rivoluzionato il mondo dell’informazione fondando la CNN e che per dieci anni è stato il grande amore di Jane Fonda.

L’attrice, profondamente colpita dalla sua scomparsa, ha ricordato l’ex marito con parole cariche di affetto e nostalgia, definendolo un uomo brillante, passionale e impossibile da dimenticare. La loro è stata una delle storie più iconiche degli anni Novanta: intensa, glamour e spesso al centro del gossip internazionale. Oggi, con la morte di Turner a 87 anni, si chiude definitivamente un capitolo indimenticabile della storia di Hollywood.

Jane Fonda saluta per sempre il suo grande amore Ted Turner

Ted Turner non è stato soltanto il fondatore della CNN, è stato uno di quegli uomini che sembravano usciti da un film americano degli anni Ottanta: miliardario, provocatore, visionario, amante dello sport, delle sfide impossibili e delle donne forti. E tra tutte, quella che più di ogni altra ha segnato la sua vita è stata sicuramente Jane Fonda.

La notizia della sua morte, avvenuta a 87 anni nella sua casa in Florida, ha riportato sotto i riflettori una delle storie d’amore più chiacchierate e magnetiche di Hollywood. Dopo la sua scomparsa l’attrice gli ha dedicato parole struggenti, ricordandolo come l’uomo che le ha cambiato profondamente l’esistenza.

Nel suo lungo messaggio su Instagram, l’attrice ha raccontato che Turner “irruppe nella mia vita come un pirata affascinante, profondamente romantico e incredibilmente bello”, confessando che dopo averlo incontrato “non sono mai più stata la stessa”.

L’attrice ha poi spiegato che uno degli aspetti che più la colpirono del fondatore della CNN fu il modo in cui riuscì a farla sentire importante: “Aveva bisogno di me. Nessuno mi aveva mai fatto capire di aver bisogno di me” aggiungendo che proprio lui le diede una nuova fiducia in sé stessa.

Nel ricordarlo, l’attrice ha descritto Turner come un uomo brillante, competitivo e animato da una passione travolgente per la vita, la natura e gli animali. Ha raccontato che durante il loro matrimonio lui le insegnò moltissimo, non solo sugli affari e sulla strategia, ma anche sul rispetto per l’ambiente e sul modo di guardare il mondo con curiosità e coraggio.

Infine, con parole cariche di nostalgia, Jane Fonda ha confessato di averlo amato “con tutto il cuore” nonostante le difficoltà che portarono al loro divorzio dopo dieci anni insieme.

Ted Turner: la mente visionaria, il tradimento a Jane Fonda e la demenza

Quando Ted Turner e Jane Fonda si sposarono nel 1991, molti pensarono che quella relazione fosse destinata a durare poco: lei era già un’icona assoluta del cinema e dell’attivismo femminista, lui era già il magnate ribelle che aveva rivoluzionato la televisione americana inventando la prima all news della storia, la CNN.

Eppure, contro ogni previsione, tra loro era scoppiata una passione travolgente e la stessa Jane Fonda ha raccontato più volte di essere rimasta affascinata dall’energia quasi selvaggia di Turner che, ai suoi occhi, appariva competitivo, imprevedibile, ironico, capace di passare da una riunione miliardaria a una corsa in barca a vela senza perdere il sorriso. Lui, invece, sembrava adorare la forza e l’intelligenza dell’attrice, che ha definito più volte “la donna della sua vita”.

Insieme hanno formato per circa 10 anni una coppia potentissima e seguitissima dai media, ma come spesso accade dietro al glamour si nascondeva anche una relazione complessa. Turner infatti era famoso per il suo carattere impulsivo e per gli eccessi, mentre Jane stava vivendo un periodo di profonda trasformazione personale e così, dopo dieci anni insieme, nel 2001 era arrivato il divorzio.

Successivamente lo stesso Turner aveva confessato che la vicenda lo aveva colpito al punto da indurlo a pensieri suicidi, così come anche suo padre si era suicidato.

La causa, secondo i rumors dell’epoca, era stata proprio un’infedeltà di Turner. Eppure, a differenza di molte coppie hollywoodiane finite male, il legame emotivo tra loro non si era mai spezzato del tutto e, negli anni successivi, Jane Fonda aveva continuato a parlare di Ted Turner con enorme affetto, definendolo spesso “il mio ex marito preferito”.

Ma Ted Turner è stato anche molto più della sua vita sentimentale, basti pensare che negli anni Ottanta rivoluzionò il modo di fare informazione creando la CNN, il primo canale di news 24 ore su 24, intuizione che cambiò per sempre la televisione mondiale, e successivamente costruì un vero impero mediatico con emittenti come TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies.

Dietro l’immagine anticonformista, però, si nascondeva anche un uomo profondamente fragile: negli ultimi anni Turner aveva raccontato pubblicamente di convivere con la demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che aveva lentamente cambiato la sua vita.