Chi è Melania Trump, la moglie di Donald

Fonte: Getty Images Melania Trump

Ex modella, poliglotta e amante della bella musica: Melania Trump non è solo un’ex first lady, in quanto moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma è molto di più. Nata in Slovenia il 26 aprile 1970 e naturalizzata statunitense si è trasferita a New York nel 1996, dove ha conosciuto il futuro consorte, Donald, nel 1998.

Chi è Melania Trump

Melania Trump, nata a Knauss, è figlia di un commerciante di moto e di una stilista e sarta specializzata in cartamodelli. Alta 1 metro e 80, capelli castani e occhi celesti, ha cominciato a lavorare come modella a 16 anni. Gli inizi della sua carriera riecheggiano nel nostro Paese, l’Italia. Infatti a soli 18 anni firmò un contratto con un’agenzia di Milano. Melania Trump provò anche gli studi, iscrivendosi alla facoltà di Architettura a Lubiana, ma li interruppe presto.

Da allora nessun passo indietro. Melania ha seguito la sua vocazione, la moda, calcando le passerelle e partecipando agli shooting per i più grandi marchi del mondo. Ha lavorato con grandi fotografi come Helmut Newton, Patrick Demarchelier e Mario Testino. È apparsa su numerose copertine tra cui Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, GQ, Elle, FHM e Max.

Melania e Donald Trump: l’amore e il matrimonio

Melania ha conosciuto Trump nel 1998 a New York, durante la fashion week del mese di settembre. I due si sono frequentati per qualche anno prima di fidanzarsi ufficialmente e sposarsi il 22 gennaio 2005 alla The Episcopal Church di Bethesda-by-the-Sea a Palm Beach, in Florida. Nel 2006 è nato il figlio Barron William Trump.

Melania è sempre stata al fianco di suo marito Donald Trump durante le campagne elettorali e il mandato da Presidente. È stata first lady dal 2017 al 2021 e ha dichiarato di ispirarsi a Jackie Onassis e a Betty Ford, per l’intento di appoggiare e sostenere i consorti.

Collezioni di moda, controversie e attività benefiche

Tra le sue attività c’è una linea di gioielli e orologi che ha chiamato Melania™ Timepieces & Jewelry, e una linea di creme, Melania™ Caviar Complexe. Le linee di prodotti hanno attraversato delle controversie legali per problemi di distribuzione, vinte da Melania.

Tra le controversie figura anche una querela al Daily Mail che aveva alluso a una sua precedente attività di prostituzione. Melania Trump ha chiesto 150 milioni di risarcimento, pare ne abbia ottenuti “solo” 3 oltre alle scuse pubbliche.

L’ex first lady ha affiancato l’impegno benefico alle attività di moda. È sostenitrice della Breast Cancer Research Foundation, è membro della Police Athletic League per cui ha ricevuto il premio Woman of the Year nel 2006, è stata premiata anche dalla Croce Rossa Americana.

Melania ha avviato anche la campagna Be Best, che significa “siate migliori”, contro il bullismo e l’odio in rete. “Potrei dire che sono la persona più bullizzata al mondo” ha dichiarato, “O almeno una tra le prime, se si considera ciò che davvero la gente dice di me”.

Curiosità

Melania, quando Donald Trump era Presidente degli Stati Uniti, ruppe la tradizione: non organizzò un “tea and tour” con la futura First Lady Jill Biden prima che suo marito lasciasse l’incarico il 20 gennaio. Il suo piatto preferito è il chicken Parmesan, il pollo alla parmigiana, ma solo se cucinato al Jean-Georges. Parla diverse lingue: lo sloveno, il serbo-croato, il tedesco, il francese e l’inglese.

Tra i suoi colori di look preferiti ci sono il bianco e il rosa. Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Aerosmith, Elton John, Miley Cyrus e Sia.