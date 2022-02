Kate e William prendono posizione per l’Ucraina: il messaggio di speranza

Kate Middleton in Danimarca: tre sorprendenti cambi di look

Siamo ormai al quarto giorno dallo scoppio della guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia di Putin. Tra notizie e aggiornamenti dal fronte, approfondimenti televisivi e lunghe maratone informative, anche i Vip internazionali stanno facendosi sentire, prendendo posizione su ciò che accade. Mancava giusto l’amata coppia Royal: seguendo l’esempio di Harry e Meghan, anche Kate e William hanno deciso di lanciare un accorato messaggio di speranza, dichiarandosi al fianco del popolo ucraino martoriato da questo assurdo conflitto.

William e Kate: il sostegno all’Ucraina su Twitter

William e Kate si sono rivolti direttamente a Twitter per esprimere il massimo sostegno al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma in particolare a “tutto il popolo dell’Ucraina”. Il messaggio è così sentito che il tweet è firmato personalmente con le loro iniziali, a sottolineare la partecipazione accorata della coppia reale. A chiudere la dichiarazione pubblicata, i Duchi di Cambridge hanno incluso la bandiera dell’Ucraina che meglio sottolinea verso chi indirizzano i loro pensieri.

Poche parole, ovviamente dovute ai limiti di Twitter, ma molto significative perché ribadiscono ancora una volta da che parte stiano i reali inglesi allo scoppio di questa guerra, oltre a ricordare un importante momento di pace: “Nell’ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il Presidente Zelensky e la First Lady per scoprire di più sulle loro speranze e il loro ottimismo per il futuro dell’Ucraina”. Nell’ottobre del 2020 William e Kate hanno accolto il signor Zelensky e sua moglie Olena a Buckingham Palace, partecipando a un’udienza a nome della regina. Il presidente ucraino e la first lady hanno passato due giorni in visita nella Sala del trono a Buckingham Palace.

Il messaggio prosegue con la parte più importante, il sostegno aperto a un popolo sofferente: “Oggi siamo al fianco del Presidente e di tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per quel futuro”. Toccante e commosso il riferimento agli ucraini che stanno strenuamente combattendo per la propria patria, con una decisione e una determinazione da lasciare il resto del mondo a bocca aperta.

Guerra in Ucraina: la posizione del principe Harry e di Meghan Markle

Anche i Duchi di Sussex si sono pronunciati sulla delicata situazione internazionale, rilasciando alcune dichiarazioni a favore dell’Ucraina nel corso di settimana scorsa, a guerra appena iniziata. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno poi ribadito ulteriormente che “Stanno dalla parte del popolo dell’Ucraina”, specificandolo in una dichiarazione rilasciata dalla loro villa di Montecito in California. I due hanno poi condannato l’invasione da parte della Russia, nazione sovrana guidata da un Vladimir Putin che sta minacciando il mondo intero.

I Reali inglesi, in questo clima difficile, non si sono tirati indietro: messaggi di speranza accendono i cuori degli ucraini, che mai come in questo momento hanno bisogno del sostegno di tutti. Ogni annuncio, ogni nota è un supporto che non può non toccare il cuore. Del resto, le storie della popolazione ucraina sono ormai ovunque: un popolo che sta resistendo con enorme coraggio.