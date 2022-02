Kate, William l’ha sorpresa così: è l’ultimo dei romantici

Kate Middleton, quarto bebè in vista: le foto non mentono

Niente gioielli, né altri regali lussuosi: il Principe William non è caduto nel tranello delle banalità e, in occasione di San Valentino, è riuscito a conquistare ancora una volta sua moglie facendole una sorpresa molto romantica. Il suo gesto è dolcissimo, e anche i piccoli George, Charlotte e Louis ci hanno messo del loro affinché mamma Kate trascorresse una giornata magnifica.

Kate Middleton, la sorpresa di William

A San Valentino si festeggiano gli innamorati, spesso tra cene fuori e regali costosissimi. Non è così per Kate e William, che ad una serata movimentata hanno preferito qualcosa di molto più intimo. Ritagliandosi un po’ di tempo da passare in famiglia, hanno scelto di celebrare l’amore trascorrendo una giornata normalissima – o quasi. Il Principe si sarebbe infatti impegnato per far sì che sua moglie ricevesse una sorpresa romantica. Niente di eccezionale, in realtà. Ma è proprio nella sua semplicità che si nasconde il gesto più bello.

Stando a quanto rivelato a US Weekly da una fonte vicina alla coppia, William si sarebbe presentato con un mazzo di splendide rose rosse (50, per la precisione), e un bigliettino scritto a mano di suo pugno, nel quale avrebbe lodato Kate come splendida moglie e mamma. Ma anche i piccoli di casa hanno voluto partecipare a questo giorno così speciale: George, Charlotte e Louis avrebbero regalato ai loro genitori delle deliziose cartoline di San Valentino realizzate a scuola. Potrebbe forse esserci qualcosa di più dolce?

Kate e William, voglia di normalità

Kate Middleton e William stanno insieme ormai da tanto tempo, e solo pochi mesi fa hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. Di acqua sotto i ponti ne è passata molta, e nel frattempo sono arrivati tre splendidi bimbi che hanno portato grande gioia in famiglia. Ma la fiamma della passione non si è mai spenta, ed è in questi piccoli gesti, come un mazzo di rose e un bigliettino d’amore, che sfocia con prepotenza quel sentimento che li aveva fatti innamorare la prima volta – e che si rinnova giorno dopo giorno.

La loro relazione, d’altronde, non ha bisogno di serate “pazze” o di regali lussuosi, neanche in occasione di San Valentino. Piuttosto, Kate e William sembrano molto più interessati a godersi un pizzico di normalità, una volta messi da parte i numerosissimi impegni ufficiali ai quali devono partecipare per il loro ruolo all’interno della Royal Family. La fonte che ha parlato con US Weekly, in effetti, ha spiegato che i Duchi di Cambridge amano trascorrere le loro giornate all’insegna del relax, rinunciando agli appuntamenti galanti.

“Sono molto casalinghi, guardano documentari quando i bimbi sono a letto, ordinano cibi da asporto, giocano a Scarabeo e si godono qualche bicchiere di vino” – ha affermato l’insider – “Per loro sono le cose semplici della vita che contano”. È nella voglia di normalità, di dedicarsi al calore familiare e di godersi la quotidianità che si nasconde la loro forza. E noi non possiamo fare a meno di ammirare Kate e William, innamorati, bellissimi e romantici. La loro favola d’amore è una delle più incantevoli mai esistite, e sembrano viverla insieme un giorno dopo l’altro.