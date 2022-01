Kate, il desiderio del quarto figlio. Ma William non è d’accordo

Kate fa 40 anni: i compleanni importanti del 2022

Secondo diversi esperti reali Kate Middleton desidera da sempre il quarto figlio. Un sogno che ha messo da parte con la pandemia, ma, ora che inizia ad intravedersi uno spiraglio di luce in fondo al tunnel dell’emergenza mondiale, tutti si aspettano da un giorno all’altro l’annuncio della gravidanza. A patto che la Duchessa riesca a convincere William, alquanto reticente all’idea.

Kate Middleton sogna il quarto figlio

C’è chi è pronto a scommettere che i Duchi, sposati da oltre dieci anni e già genitori dei piccoli George, Charlotte e Louis, presto ci sorprenderanno con l’annuncio di un quarto bebè. In fondo i tre pargoli tirano fuori il meglio dagli eredi al trono, in particolare da Kate, una madre nata, premurosa con i suoi figli e non solo.

La Duchessa, infatti, che da quando è parte della Royal Family si occupa di tutte le iniziative a sostegno dei più piccoli, durante una delle ultime visite ufficiali ai volontari di una charity – Church on the Street a Burnley, nel Lancashire – ha rivelato il suo lato più tenero e materno, non resistendo alla tentazione di prendere in braccio una neonata.

Alla vista del bebè in braccio alla consorte, William però ha prontamente ribadito di non aver alcuna intenzione di allargare la famiglia. “Non mettete nuove idee in testa a mia moglie!”, è intervenuto, seppur scherzando. Poi, quando la Duchessa ha restituito la piccola Anastasia (il nome della bambina) ai genitori, il Duca ha aggiunto ironicamente: “Non portarla a casa”.

Il divertente siparietto tra i due conferma appieno le intenzioni della Duchessa, che non ha mai fatto mistero di volere un altro figlio, mentre William si fermerebbe volentieri a tre. Un episodio simile era capitato già nel marzo del 2019, durante un tour in Irlanda del Nord. Anche in quell’occasione aveva ceduto alla vista di un neonato, esprimendo il desiderio di allargare la famiglia.

“Oh com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino“, si era infatti lasciata scappare, con una replica immediata dei presenti: “Il bebè numero quattro?”. Kate, ridendo, aveva però prontamente risposto: “Penso che William sarebbe preoccupatissimo”. Da allora intanto la voce che la Duchessa di Cambridge abbia in programma il quarto royal baby non si è più fermata.

Kate Middleton, la famiglia è la sua vocazione

Da anni gira la voce che la Duchessa di Cambridge sogni di allargare la famiglia. In fondo, che Kate ami le famiglie numerose non è un mistero per nessuno, così come è noto il suo debole per i bambini. Con loro la futura Regina si mostra infatti nella sua semplicità più vera, lasciandosi tirare i capelli e quant’altro.

Il desiderio di regalare un fratellino, o una sorellina, ai suoi George, Charlotte e Louis, si scontra però con le resistenze del marito, che si accontenterebbe volentieri di tre figli. Staremo a vedere se la Duchessa riuscirà a convincere William: di certo, al momento la sua vita è abbastanza piena. Tra impegni ufficiali – sempre più crescenti – la coppia rappresenta il futuro della Monarchia: dopo la scomparsa del Principe Filippo, la Regina ha riposto molta fiducia in loro.