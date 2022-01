Kate Middleton, la regola ferrea che impone ai figli a scuola

Kate Middleton, i look di 10 anni fa che indossa ancora

Kate Middleton e William sono inflessibili quando si tratta della scuola dei figli. George, Charlotte e Louis devono essere trattati come studenti normali e non devono essere chiamati con alcun titolo nobiliare.

Kate Middleton, la scuola dei figli da 30mila sterline

Kate Middleton e William hanno rimandato i figli a scuola dopo la pausa per le vacanze di Natale. George e Charlotte frequentano la St. Thomas’s Battersea, un istituto privato che si trova a Londra, vicino a Kensington Palace e costa 30mila sterline all’anno. Chissà se i Duchi di Cambridge godono di qualche riduzione avendo ben due pargoli frequentanti. Louis che va ancora alla materna frequenta la Willcocks Nursery School.

Kate Middleton, la regola inflessibile

Nonostante il loro status di Reali, i tre bambini a scuola sono trattati come allievi comuni. Su questo hanno insistito molto Kate e William che hanno imposto un’unica severa regola: la scuola non deve considerare i Royal Baby come privilegiati e loro devono comportarsi come bambini normali. I Duchi di Cambridge voglio infatti che i figli abbiano un’infanzia tranquilla e il più possibile lontana dalle pressioni che la loro nascita naturalmente porta con sé.

La St. Thomas’s Battersea aveva precisato in un comunicato rivolto ai media che per quanto riguarda i pronipoti della Regina Elisabetta “non ci sarà alcun trattamento speciale”.

George, Charlotte e Louis a scuola non usano i loro titoli. Mentre il cognome della Famiglia Reale è tecnicamente Mountbatten-Windsor, i bambini usano il cognome Cambridge, riferendosi ai titoli dei loro genitori come Duca e Duchessa di Cambridge.

Cosa studia George a scuola

George, che è al quarto anno della scuola primaria, studia matematica, inglese, scienze, storia e geografia. Ma prende lezioni anche di francese, informatica, musica, arte, teatro e perfino danza. Il primogenito di Will e Kate ha una grande passione per il canto e potrebbe unirsi al Phoenix Choir. Mentre quasi certamente alle medie andrà a calcio, anche se Lady Middleton pare voglia che prenda lezioni di nuoto.