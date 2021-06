editato in: da

Kate Middleton, i look pastello: abito rosa e cappotto celeste

Kate Middleton e William sono pronti per il quarto figlio. I duchi di Sussex, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero deciso di diventare ancora una volta genitori dopo la nascita di George, Charlotte e Louis. A svelarlo Duncan Larcombe, esperto reale, che al The Mirror ha confidato i piani per il futuro di Kate e William.

Se sino a qualche tempo fa la coppia sembrava poco intenzionata ad allargare la famiglia, la situazione sarebbe cambiata negli ultimi mesi. Complici tante nascite e nuove gravidanze nella Royal Family. Eugenia di York, cugina del principe, ha dato alla luce il primo figlio, mentre la sorella Beatrice è in dolce attesa. Anche Harry e Meghan Markle presto accoglieranno il secondo figlio, una bambina che arriverà per fare compagnia al fratellino Archie.

Queste novità avrebbero spinto Kate e William a ripensare al futuro e all’idea di un quarto figlio. “Kate è una mamma molto affettuosa – ha svelato Duncan Larcombe -. Non credo che Kate e William abbiano mai escluso la possibilità di un bambino numero quattro. I loro figli, del resto, tirano davvero fuori il meglio di loro. Kate, nonostante si concentri sui suoi doveri reali, mette sempre la famiglia al primo posto”.

Qualche tempo fa, durante un tour in Irlanda con William, Kate aveva parlato della possibilità di avere un quarto figlio. “Oh com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino”, aveva detto la duchessa che poi aveva aggiunto: “Penso che William sarebbe preoccupatissimo”.

Una fonte vicina ai Cambridge ha spiegato che, dopo la pandemia e la paura, Kate avrebbe deciso di avere un altro figlio. Ora che Louis ha due anni, la Middleton si sentirebbe pronta ad accogliere un nuovo royal baby, forte della nuova posizione che ha assunto nella Royal Family dopo l’addio di Harry e Meghan Markle alla Corona. “Ha messo l’idea in sospeso quando la pandemia di coronavirus ha colpito il mondo – ha svelato un insider che conosce molto bene la moglie di William -, ma ora si vede la luce alla fine del tunnel grazie al vaccino. Ora si sente pronta per ricominciare a provare”.