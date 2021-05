La Regina non sopporta più Harry e Meghan Markle

editato in: da

Anche la Regina Elisabetta pare abbia definitivamente perso la pazienta con Harry e Meghan Markle. I loro continui attacchi alla Famiglia Reale e alla Monarchia sono inaccettabili.

Se Sua Maestà, fino ai funerali del Principe Filippo, era ancora incline a perdonare e a capire gli sfoghi di Harry e Meghan, nonostante le accuse pesantissime che hanno rivolto ai Windsor nell’intervista a Oprah Winfrey, ora pare che non sia più disposta a tollerare oltre le critiche.

Le martellanti recriminazioni di Harry contro suo padre Carlo, al punto da arrivare a dire che se ne è andato disgustato per il modo in cui il Principe tratto Lady Diana, e contro il Palazzo in genere non fanno che dare duri colpi alla reputazione e all’immagine della Corona, senza per altro dare delle prove concrete di quanto accaduto.

Harry e Meghan stanno mettendo in discussione la Monarchia britannica, in modo anarchico e non costruttivo, ha commentato la stampa britannica, ed Elisabetta non può e non vuole che la Corona venga messa in pericolo. Non può più accettarlo e pare voglia prendere provvedimenti prima che questa ipotesi possa concretizzarsi.

Se finora ha elogiato il comportamento di William che ha tentato una conciliazione col fratello, pare proprio che adesso il tempo della comprensione e della pazienza verso i Sussex sia finito, come ha sostenuto l’esperta di questioni reali, Daniela Elser, dopo che Harry ha sferrato l’ennesimo attacco alla Famiglia Reale in uno dei suoi podcast al veleno.

L’esperta ha spiegato che “una campagna sistematica contro la Monarchia è una prospettiva terrificante. Se oggi il 63% dei britannici è a favore del potere monarchico, la percentuale scende pericolosamente al 34% tra i giovani sudditi dai 18 ai 24 anni”.

Una situazione che deve essere subito sanata e che invece Harry e Meghan contribuiscono a creare. Quando il Principe paragona la vita a Palazzo “a un misto tra il Truman Show e l’essere in uno zoo”, non fa che danneggiare l’immagine della Regina e della Corona.

D’altro canto, i molti sostenitori di Elisabetta sono indignati per il comportamento di Harry che si è sentito libero di mostrare sulla pubblica piazza quelli che per lui sono stati fallimenti della Regina, di Filippo e di Carlo come nonni, genitori ed educatori. Mentre Piers Morgan, il giornalista nemico numero uno di Meghan, tuona: “Non pensavo che Harry arrivasse a tanto“.