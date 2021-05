La Regina perde la pazienza con Carlo e difende Harry

editato in: da

La Regina Elisabetta prende posizione e tra Harry e Carlo sceglie suo nipote. Pare che Sua Maestà sia addirittura furiosa col Principe del Galles per il modo in cui ha gestito la fuoriuscita del figlio dalla Famiglia Reale e le accuse che i Sussex hanno mosso contro la Monarchia nella famosa intervista a Oprah Winfrey.

Secondo quanto riferisce l’Express, Elisabetta avrebbe perso la pazienza con Carlo perché nella faccenda con Harry ha perso il controllo e ha anteposto il proprio orgoglio alla Monarchia. Infatti, non ha voluto riconcigliarsi col secondogenito e sua moglie, Meghan Markle che è apparsa in pubblico col pancione, smentendo il parto anticipato.

Carlo ha mantenuto un atteggiamento freddo e ostinato verso Harry e Meghan dopo le rivelazioni che hanno fatto sul suo conto e sul fatto che non abbia più voluto avere contatti con loro, nemmeno telefonici, già dopo la Megxit.

Al contrario, Elisabetta ha sempre tenuto la porta aperta per quel nipote ribelle che si dice essere il suo preferito, nel tentativo di farlo ritornare sui suoi passi o per lo meno di trovare una via per appianare le tensioni e ristabilire l’unità in famiglia, l’obiettivo più importante per Sua Maestà, essendo una condizione fondamentale per garantire stabilità alla Monarchia.

La Regina sta cercando in ogni modo di superare le fratture interne alla Famiglia Reale e ha perfino perdonato Harry di non essersi fermato un giorno in più in Inghilterra per festeggiare il suo 95esimo compleanno. Secondo fonti vicine a Palazzo, Elisabetta approva “l’atteggiamento dignitoso” con cui William sta affrontando i problemi con Harry, nonostante sia stato il primo membro della Corte a respingere pubblicamente le accuse di razzismo che i Sussex hanno rivolto ai Windsor e nonostante Meghan abbia attaccato apertamente sua moglie Kate Middleton.

La Sovrana dunque plaude al comportamento del Duca di Cambridge e spera che Carlo faccia altrettanto seguendo l’esempio del figlio. Infatti, pare che il Principe del Galles sia ancora furioso con Harry e non riesca a perdonargli di aver “gettato nel fango il suo nome”.

Una fonte ha rivelato a US Weekly: “Per come stanno andando le cose, Carlo potrebbe non perdonare mai più Harry ma la Regina non è d’accordo. Ritiene che sta anteponendo il suo orgoglio agli interessi della Monarchia. Ha già abbastanza a cui pensare con la perdita di suo marito. Questo tra Carlo e Harry è un dramma di cui può fare a meno”. Invece approva totalmente il comportamento di William con suo fratello Harry, in quanto sta facendo di tutto per superare la frattura. In questo momento Elisabetta vede meglio il nipote come suo successore al trono che suo figlio Carlo.