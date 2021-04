Harry non risolve nulla e abbandona la Regina: lei reagisce con una foto inedita

editato in: da

Harry non è restato in Gran Bretagna per festeggiare il compleanno di sua nonna, la Regina Elisabetta che compie 95 anni. È nata infatti il 21 aprile 1926. Per Sua Maestà è il primo genetliaco, dopo 73 anni, senza suo marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Ma lei ha reagito condividendo sul profilo Instagram ufficiale della Corona condividendo una foto che la ritrae sorridente, contro ogni aspettativa.

A meno di una settimana dai funerali del Duca di Edimburgo, Elisabetta si trova a “festeggiare” il suo 95esimo compleanno con evidentemente la tristezza nel cuore. Forse per la prima volta i sudditi hanno percepito il lato debole della Regina, da sempre imperscrutabile, la quale ha subito reagito pubblicando una sua immagine sorridente, a rassicurare le persone e la Famiglia Reale. Per altro Elisabetta ha pubblicato un messaggio per ringraziare pubblicamente quanti le hanno dimostrato affetto nel lutto.

Nonostante il grave lutto e probabilmente la delusione per la partenza anticipata di Harry che, come riporta il Daily Mail, ha preso il volo per tornare da Meghan Markle nel pomeriggio del 20 aprile, Elisabetta ancora una volta si mostra prima di tutto come Sovrana del Regno Unito. E il suo ritratto lo conferma, tra l’altro smentendo le voci che il Palazzo non avrebbe rilasciato alcuna foto ufficiale, come invece vuole la tradizione in occasione di compleanni o anniversari significativi.

Il messaggio su Instagram che accompagna il ritratto di Sua Maestà è semplice e fa un accenno alla morte di Filippo: “La Regina è nata alle 2.40 del mattino del 21 aprile 1926 al 17 di Bruton Street a Mayfair, Londra. Era la prima figlia del Duca e della Duchessa di York, che in seguito divennero Re Giorgio VI e Regina Elisabetta. Quest’anno Sua Maestà rimane al Castello di Windsor, durante un periodo di lutto reale dopo la morte del Duca di Edimburgo”.

William e Kate Middleton hanno omaggiato con sobrietà Elisabetta, riprendendo sul loro profilo Twitter l’immagine ufficiale. Invece, la reazione di Harry appare esattamente all’opposto. Dopo indiscrezioni che affermavano il prolungamento della sua permanenza, poi la sparizione – nessuno sapeva più che fine aveva fatto – finché il Daily Mail ha intercettato la sua auto al terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles ed è stato avvistato davanti alla sua villa di Montecito nel pomeriggio di martedì 20 aprile.

Quindi Harry non si è fermato nemmeno 24 ore in più in Gran Bretagna (contrariamente a quanto si vociferava) per stare accanto alla nonna nel suo 95esimo compleanno. Può essere che la partenza anticipata sia una sorta di reazione al rifiuto della Regina di organizzare un summit familiare con lui, Carlo e William per discutere la situazione dei Sussex, anche alla luce delle rivelazioni, con tanto di accuse razziste, che hanno fatto durante l’intervista a Oprah Winfrey.

Harry ha comunque parlato con William e Carlo ma in modo non ufficiale. Per altro, il Principe del Galles e il Duca di Cambridge lo hanno voluto incontrare insieme per evitare fraintendimenti futuri. Harry comunque è tornato a casa con un nulla di fatto. Per quanto Kate Middleton si sia prodigata affinché i due fratelli facessero pace, niente è stato risolto.

Harry dovrebbe tornare a Londra il prossimo luglio per l’inaugurazione della statua di Diana a Kensington Palace.