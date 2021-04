La Regina si rifiuta di parlare con Harry e lui pare sia già tornato da Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, il look a lutto in dettaglio

La Regina Elisabetta non se la sente di tenere un summit familiare con Harry, William e Carlo per discutere, nuovamente, il futuro dei Sussex e il loro rapporto con la Famiglia Reale. La Sovrana non è risentita col nipote, semplicemente a pochi giorni dal funerale di suo marito Filippo, non ha le forze per affrontare la questione. E ora non è chiaro se il Principe se ne sia già tornato a Los Angeles da sua moglie Meghan Markle.

In un primo tempo sembrava che Harry avesse deciso di prolungare il suo soggiorno a Londra dopo i funerali del nonno, per stare accanto alla Regina nel giorno del suo 95esimo compleanno, il 21 aprile. Ma ora questa certezza è venuta meno. A dir la verità nessuno sa con precisione che fine abbia fatto. Semplicemente è sparito.

Stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Harry ha prenotato il volo di ritorno con la British Airways. La compagnia aerea ha solo un volo diretto a Los Angeles, partito nel pomeriggio di lunedì 19 aprile, ma non è chiaro se il Principe fosse a bordo. Se così fosse, salterà il compleanno di Sua Maestà.

In ogni caso, Harry ha ottenuto di parlare con la sua famiglia, almeno con William e con Carlo. Tra l’altro fondamentale per far rompere il ghiaccio tra i due fratelli è stato l’intervento di Kate Middleton durante l’estremo saluto a Filippo.

Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che Harry e Carlo hanno parlato camminando per i giardini di Windsor dopo il funerale. Si sono confrontati come padre e figlio”. Pare anche che abbiano discusso argomenti pratici su come rispondere ai tanti messaggi di cordoglio ricevuti per il Duca di Edimburgo.

La Famiglia Reale è molto provata dalla dipartita di Filippo. La Regina ha preferito ritirarsi a vita privata in questi giorni, trovando consolazione solo nei nuovi cuccioli di corgie e nei cavalli. Mentre Carlo si è trasferito in Galles per piangere da solo la scomparsa del padre, dopo aver affrontato il figlio minore col supporto di William. Per altro, il futuro Re ha subito forse il danno peggiore dall’intervista che i Suessex hanno rilasciato a Oprah.

E ancora l’ombra funesta si abbatte su di lui. Secondo le ultime rivelazioni riportate dal Daily Mail, Harry avrebbe dovuto scrivere una lettera al padre prima di tornare a Londra, unico modo di comunicare con lui, perché Carlo si sarebbe rifiutato di rispondergli al telefono.

Intanto, se Harry è davvero tornato già da Meghan Markle, dovrà comunque aspettare 10 giorni prima di riabbracciarla, poiché dovrà stare in isolamento per tutto quel periodo secondo le norme anti-contagio. Prassi che ha dovuto seguire anche in Gran Bretagna prima di presentarsi alle esequie di Filippo. In quei giorni, il Principe ha vissuto a Frogmore Cottage e ha avuto un colloquio telefonico con William.