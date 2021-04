Kate Middleton fa parlare William e Harry: la mossa ai funerali di Filippo

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Kate Middleton fa parlare William e Harry ai funerali di Filippo. La duchessa di Cambridge è riuscita in un’impresa che sembrava impossibile, riavvicinando, a sorpresa, i due fratelli. Le esequie del duca di Edimburgo sono state un momento commovente per tutta la Gran Bretagna, ma soprattutto per i nipoti che erano legatissimi al nonno.

Il corteo funebre ha percorso la strada dal castello di Windsor sino alla cappella di San Giorgio, dove si è tenuta la funzione. A seguire la bara sono stati Carlo e la sorella Anna, uno accanto all’altro, seguiti dal principe Andrea e il fratello Edoardo. Dietro di loro Harry e William, divisi, per volere della Regina, dal cugino Peter Phillips. Se ai funerali di Diana, i fratelli erano apparsi vicinissimi e pronti a sostenersi, uniti dal dolore, questa volta la freddezza era palpabile.

I due non si sono scambiati uno sguardo e, secondo indiscrezioni, da quando Harry è arrivato a Londra dagli Stati Uniti avrebbe incontrato solo la cugina Eugenia di York, grande amica di Meghan Markle. Al termine della cerimonia però è successo qualcosa di inaspettato. Harry e William sono apparsi fuori dalla cappella i San Giorgio, nuovamente vicini. Insieme a loro Kate Middleton, che ha detto qualcosa a entrambi. Poco dopo i fratelli si sono scambiati qualche parola e alla fine si sono allontanati insieme.

Secondo molti si tratterebbe dell’inizio di un possibile chiarimento fra i due. Arrivato grazie all’intervento di Kate Middleton proprio quando nessuno ci sperava più. Dopo l’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey infatti William non aveva nascosto la sua rabbia e la delusione nei confronti del fratello. Così tanto che non erano riusciti a chiarire la situazione, perché William aveva accusato Harry di riportare alla stampa anche conversazioni private avute con membri della famiglia reale.

La distanza fra i Sussex e la Royal Family sembrava ormai incolmabile, ma Kate Middleton sarebbe riuscita nell’impresa. D’altronde poco prima del funerale di Filippo, una fonte aveva svelato al The Guardian le intenzioni di Kate, decisa a portare la pace fra i figli di Lady Diana. “Avendo un rapporto molto stretto con i suoi fratelli Pippa e James, e avendo conosciuto in prima persona il legame speciale che univa William e Harry, è davvero triste per la situazione che si è creata – aveva raccontato una fonte -. Lei è una persona che rifugge i conflitti, e spera di riuscire ad ammorbidire le tensioni già prima di sabato”.