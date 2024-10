Kate Middleton, Harry è a Londra: l’incontro segreto

Fonte: Getty Images Kate Middleton con Harry

Harry è arrivato a Londra senza Meghan Markle e avrebbe programmato di incontrarsi segretamente con Kate Middleton dopo la telefonata che hanno avuto a inizio settembre.

Harry di nuovo a Londra senza Meghan Markle

Harry è di nuovo a Londra. Il Duca del Sussex è impegnato in una serie di eventi benefici tra cui la cerimonia dei Wellchild Awards dove è arrivato sfoggiando grandi sorrisi e mostrandosi sereno e completamente a suo agio nella capitale britannica.

In effetti, è da diverso tempo che Harry non appariva così soddisfatto e tranquillo. Evidentemente respirare l’aria di casa gli fa bene. Ovviamente a Londra è arrivato da solo, senza Meghan Markle e senza i bambini, Archie e Lilibet che sono rimasti a Los Angeles. Lei non ci pensa nemmeno a rimettere piede in Gran Bretagna e lui non ci tiene ad averla con sé.

Come hanno sottolineato diversi esperti di Corte, Harry cerca di affermarsi autonomamente dopo aver compiuto i 40 anni. Non vuole essere più la spalla di nessuno, nemmeno della sua amata Meghan. Così, sta intraprendendo una serie di tour da solo. E poi finalmente a Londra potrà incontrare gli amici che non vede da una vita e che non vanno mai a trovarlo in America, non perché sia troppo lontano, ma perché non sopportano Meghan.

Harry a Londra non vedrà suo padre Carlo che tra l’altro è rimasto a Balmoral, ma l’ennesimo appuntamento mancato non sembra turbare il Duca, almeno nella sua prima uscita pubblica inglese che appunto riguarda i Wellchild Awards di cui è stato patrono per oltre 15 anni, ma ha dovuto rinunciare al ruolo dopo che si è dimesso dai doveri di Corte.

Harry però ha promesso che ogni anni tornerà nel Regno Unito per partecipare alla cerimonia di consegna dei premi e quest’anno è stato di parola. Ha preso parte anche al party serale, subito dopo l’evento dove ha incontrato i vincitori.

Kate Middleton, incontro privato con Harry

Il Duca di Sussex però avrebbe in programma un altro incontro speciale, quello con Kate Middleton. un tempo molto unito alla cognata, i due non si sono parlati per mesi dopo la lite tra lui e suo fratello William.

Ma il cancro che ha colpito la Principessa del Galles ha cambiato tutto. Kate si è resa conto che la vita è troppo preziosa per perdersi in litigi e tensioni e pare stia cercando faticosamente di riallacciare i rapporti con Harry per favorire il riavvicinamento del cognato con suo marito William.

Il primo contatto sarebbe stata una telefonata in occasione del compleanno di Harry e ora pare che i due stiano organizzando un incontro privato, approfittando della presenza del Duca a Londra.