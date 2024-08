Kate Middleton, ultime notizie. “William è molto preoccupato”

“William molto preoccupato”, così una fonte vicina al Principe del Galles ha descritto il suo stato emotivo. A metterlo ulteriormente sotto stress è stato l’incontro forzato con Harry al funerale dello zio Lord Robert Fellowes. Kate Middleton non avrebbe voluto vederlo così agitato, lei vorrebbe che facesse finalmente pace con suo fratello. Ma procediamo con ordine.

William e Harry, l’incontro ai funerali dello zio

Robert Fellowes, zio di William e Harry, è morto il 29 luglio a 82 anni. Fino all’ultimo si credeva che il Duca del Sussex non avrebbe presenziato ai funerali per motivi di sicurezza. Invece, a sorpresa, si è presentato nella chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk, mercoledì 28 agosto. Di conseguenza, si è trovato vicinissimo a suo fratello maggiore, anche lui presente alla funzione.

Chi era alle esequie ha dichiarato che William e Harry non si sono parlati, anzi nemmeno si sono guardati, hanno fatto semplicemente finta di niente, malgrado siano mesi che non si incontrano né si parlino. L’atteggiamento freddo e ostile che hanno tenuto l’uno verso l’altro non ha scoraggiato molti esperti in questioni reali che sostengono che questo “incontro” è il primo passo verso un riavvicinamento.

Ma ovviamente sono tutte supposizioni, tanto che altri invece ci tengono a sottolineare la tensione, specialmente di William, solo all’idea di condividere lo stesso spazio con Harry. Insomma, il Principe del Galles sarebbe addirittura insofferente per la presenza del fratello minore che, al contrario, appare meno scontroso e chiuso verso la sua famiglia, nonostante abbia lanciato contro di essa accuse pesantissime, forse senza nemmeno rendersi conto.

William terrorizzato dal vedere Harry

La biografa reale, Ingrid Seward, ha visto nel comportamento di Harry l’influenza di sua madre Diana e ha spiegato: “Diana avrebbe sicuramente volato per 5500 miglia dalla California al Norfolk per un funerale di famiglia. Harry è molto legato alla vedova di Robert Fellowes, Jane. Lei e la sorella Sarah vanno a tutti gli eventi di Harry nel Regno Unito e sono state al battesimo di Archie. Il pensiero di dover vedere il fratello non ha preoccupato Harry quanto il contrario. Sono certa che si sono comportati in modo civile l’uno con l’altro. Un funerale non è il momento per regolare i conti. Ma nemmeno un momento per fare pace, come Harry sa bene”.

Questo riavvicinamento tra i due probabilmente non ci sarà nemmeno oggi, 31 agosto, anniversario della morte di Diana. Non è successo nemmeno quando i due fratelli si incontrarono per inaugurare la statua della madre a Kensington Palace.

Kate Middleton, il desiderio più grande

Proprio la pace tra William e Harry è ciò che Kate Middleton più desidera. La Principessa del Galles sta ancora combattendo contro il cancro e vedere marito e cognato nuovamente riconciliati le toglierebbe almeno un peso.

Christopher Andersen, esperto reale, ha detto: “Kate era vicina a Harry, è vero. Avevano un legame speciale. Condividevano lo stesso buffo senso dell’umorismo e ridevano alle stesse battute. Harry diceva spesso che Kate era la sorella che non aveva mai avuto.”

Kate Middleton, leale con William

E ha proseguito: “Kate vorrebbe vedere i fratelli baciarsi e fare pace. Sarebbe una nuvola in meno che incombe sulla testa della Famiglia Reale”. Tuttavia, ha riconosciuto: “Kate è soprattutto leale al marito“.

La Principessa si rende perfettamente conto del perché William non abbia sanato la frattura con Harry e “non ha intenzione di fare pressioni” sul marito quando hanno già così tante difficoltà da affrontare, a cominciare dal cancro che l’ha colpita e da quello di Re Carlo.