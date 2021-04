Funerali del Principe Filippo: segnali di disgelo tra Harry e William. Il dolore della Regina

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Alla fine è andato tutto come il Principe Filippo aveva chiesto, anche se sicuramente non avrebbe voluto che la sua morte avvenisse in un momento così difficile per la famiglia. I funerali del Duca di Edimburgo avrebbero potuto essere l’occasione per riavvicinare il Principe William e Harry, ma così non è stato, almeno stando a giudicare dalle immagini che li hanno visti camminare dietro la Land Rover che ha trasportato il feretro.

I figli di Lady Diana non si sono rivolti neanche uno sguardo, hanno partecipato alla processione come da copione, sulla stessa fila, separati dal cugino Peter Philips, figlio della Principessa Anna, senza però dare mai l’idea di voler mostrare un segno di cedimento, un passo indietro.

Immagini in forte contrasto con quelle che li vedevano invece uniti nel dolore per la perdita della madre, in quella processione del 1997 che è ancora vivida nella mente di tutti.

Non un bel segnale, inizialmente, per quanti speravano in una rappacificazione tra i due fratelli, per la quale bisognerà attendere ancora.

Una distanza, quella tra Harry e la Famiglia Reale, che è apparsa evidente anche una volta iniziato il funerale, all’interno della ceppella: il Prinicipe era in fondo a una fila di posti, distante dai cugini per via delle disposizioni anti-Covid. Ma è apparso più solo che mai.

Filippo, però, potrebbe essere riuscito, pur nell’assenza, a far da paciere. All’uscita della funzione, infatti, Harry si è avvicinato prima a Kate, per poi camminare di fianco a William. Una certa freddezza era evidente, sono lontani i tempi in cui i due fratelli si spintonavano o scherzavano. O ancora, come nel giorno delle nozze del Duca di Cambridge con Kate, si fanno forza l’un laltro. Ora sono due uomini con le loro divergenze di vedute che cercano di salvare il loro rapporto. E quello visto alla fine del funerale potrebbe essere il primo passo.

La cerimonia, come detto, si è svolta esattamente come programmato, cioè come il Principe Filippo aveva descritto in ogni dettaglio, dalla Land Rover che lui stesso aveva disegnato ai canti, dal tipo di rito (volutamente non di Stato) ai cimeli.

A destare maggiore sgomento nei sudditi, però, è stata l’immagine della Regina Elisabetta che entra nella cappella di San Giorgio, accompagnata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby: Sua Maestà ha dato l’idea di essere vulnerabile, è sembrata più ingobbita e ha mostrato, forse per la prima volta, tutta la sua età. Il suo sguardo, sempre imperturbabile, questa volta appariva spento, rivolto verso il basso: il pensiero a quel marito che le è stato accanto per oltre 70 anni, sempre un passo indietro, senza mai farle mancare il suo supporto.

Kate Middleton e Camilla non hanno preso parte alla processione, ma hanno atteso la monarca fuori dal portico della cappella. La Duchessa di Cambridge, elegantissima nel suo abito nero e filo di perle, è apparsa particolarmente addolorata, ma come sempre è riuscita a mantenere il contegno richiesto.

Intanto, Meghan Markle attraverso la sua portavoce ha fatto sapere che avrebbe guardato la cerimonia in televisione e di aver affidato al marito Harry un biglietto scritto a mano da apporre sulla corona di fiori con cui la coppia ha omaggiato il Principe Filippo. Un gesto a dimostrazione del bel rapporto che legava la Duchessa di Sussex al nonno acquisito, che sapeva bene cosa significasse sentirsi un estraneo in famiglia, visto che per lungo tempo è stato lui quello che ha dovuto integrarsi nel complicato sistema di corte.