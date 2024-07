Fonte: IPA William e Kate

Si sono di colpo placate le voci che volevano Kate Middleton e il Principe William sul punto di divorziare. Non c’è quasi più spazio per la crisi nella narrazione generale degli esperti di palazzo. L’ultimo segnale nettamente positivo dato dalla coppia risale alla prima uscita pubblica della Principessa dopo l’annuncio doloroso della diagnosi tumorale. Gli sguardi tra i due sul balcone hanno convinto anche i più scettici. Al tempo stesso, però, a essere cambiato pare sia stato anche l’atteggiamento di William con il resto della famiglia. Sembra che abbia iniziato a gestirla come faceva suo nonno Filippo, attraverso un pugno di ferro.

William al comando

Dopo la diagnosi di tumore di suo padre, Re Carlo, William avrebbe di fatto deciso di assumere il ruolo di guida della Famiglia Reale. Il futuro sovrano ha dunque iniziato a ricoprire la propria carica, seppur ufficiosamente. Starebbe seguendo l’esempio di suo nonno Filippo. È noto infatti che il marito della Regina Elisabetta comandasse la famiglia con pugno di ferro.

Lo dimostra il caso Harry. Porte nettamente chiuse al fratello fuggiasco, a differenza di quello che parrebbe essere il parere di Carlo. Cuore più tenero e disposto a perdonare, soprattutto dopo aver scoperto d’essere malato.

Veto assoluto invece di William, soprattutto per tutelare sua moglie Kate. Tutto ruota intorno a lei, com’è reso evidente dal fatto d’aver rinunciato a numerosi eventi reali per starle al fianco. C’è chi sostiene che nel processo di cura i due si siano ritrovati, riscoprendo d’esserci sempre l’uno per l’altra e viceversa.

Le accuse lanciate da Harry e Meghan Markle non sarebbero perdonabili. Indietro, dunque, non si torna e finché ci sarà lui non sarà possibile per il secondogenito di Diana ritrovare un ruolo ufficiale nella Famiglia Reale. Sembra che William abbia addirittura bloccato ogni forma di comunicazione. Il fratello ormai non esiste.

La seconda uscita di Kate

Altro tema molto importante è quello della seconda uscita ufficiale di Kate. La Principessa è ancora fragile e William non intende gettarla in pasto ai lupi. Sa bene che un passo falso in pubblico, un piccolo malore o qualcosa di simile genererebbe un clamore mediatico enorme

L’erede al trono intende proteggere la propria famiglia a tutti i costi e così starebbe organizzando nei dettagli l’apparizione di sua moglie a Wimbledon. Una sorta di ritorno alla normalità per Kate, pe quanto temporaneo. I sudditi però si attendono non soltanto la sua partecipazione ma anche la consegna dei premi, come consuetudine. Non è però scontato che riesca a prendere parte a questa fase.

La presidente del tennis club Debbie Jevans si è detta ampiamente disponibile nel mostrare la massima flessibilità alla futura sovrana. Ciò vuol dire che il protocollo del celebre torneo potrebbe essere modificato, almeno in parte. William sta gestendo la cosa e, probabilmente, farà in modo che sua moglie possa godere di questa giornata al riparo da critiche e speculazioni.

Si sta di fatto assistendo a un altro aspetto del futuro Re, molto più simile a Filippo, come detto, che ai suoi stessi genitori. Questo piglio, infatti, non è mai appartenuto a Carlo o Diana.