La Regina divide William e Harry al funerale di Filippo: la lista dei 30 presenti e gli esclusi

editato in: da

Funerale Principe Filippo: data, luogo, presenti e assenti e dove vederlo in tv

La Regina Elisabetta stabilisce le regole per la cerimonia funebre di suo marito Filippo e separa William e Harry durante la funzione. Mentre il Palazzo ha definito la lista delle 30 persone che saranno ammesse. Sarah Ferguson e Meghan Markle, le grandi assenti.

Secondo le disposizioni di Sua Maestà, William e Harry non cammineranno uno accanto all’altro dietro il feretro del nonno, ma saranno separati dal cugino Peter Phillips. E quando la bara sarà portata nella cappella di San Giorno, nel castello di Windsor, William procederà davanti al fratello minore e si siederanno separatamente.

A stabilire le disposizioni del corteo funebre, che si svolgerà sabato 17 aprile a partire dalle 14.40 (ora inglese), è stata Elisabetta, come si legge in una nota di Buckingham Palace: “Le disposizioni sono state concordate e riflettono i desideri di Sua Maestà”. Dunque, non è stata una richiesta di William e Harry quella di stare separati durante il funerale di nonno Filippo, ma una precisa scelta della Regina per evitare ogni forma di spettacolarizzazione che possa dare adito a pettegolezzi sulla Famiglia Reale, distraendo l’attenzione dall’estremo saluto al Duca di Edimburgo.

In tal senso, Elisabetta ha vietato anche l’uso delle uniformi militari per evitare di mettere in imbarazzo Harry e Andrea ai quali è vietato indossare la divisa.

L’ultima volta che William e Harry hanno partecipato insieme a un evento pubblico risale al marzo 2020, durante la cerimonia a Westminster per il Commonwealth Day. Il rapporto tra i due fratelli sembrava essersi incrinato per sempre dopo l’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey nel marzo 2021 durante la quale hanno accusato la Famiglia Reale di razzismo, proprio nei giorni in cui il Principe Filippo si trovava ricoverato in ospedale in condizioni precarie.

Intanto Buckingham Palace ha reso nota la lista definitiva dei 30 partecipanti al funerale. Tra i nomi più insoliti spicca quello di Penelope ‘Penny’ Knatchbull, precedentemente nota come Lady Romsey e poi Lady Brabourne, la 67enne Contessa di Mountbatten, confidente del Duca di Edimburgo. Presenzierà dunque alle esequie insieme ai 4 figli del Principe, gli 8 nipoti. Alla cerimonia prendono parte anche i coniugi dei membri della Famiglia Reale, tranne Meghan Markle che, incinta, è rimasta in California, e Sarah Ferguson che è formalmente divorziata da Andrea, anche se sono tornati a vivere insieme da tempo.

Inclusi nella lista si trovano la cugina di primo grado della Regina, la Principessa Alexandra, il Duca di Gloucester e il Duca di Kent, ma non le rispettive mogli, la Principessa reale e il marito vice ammiraglio Timothy Laurence. Sono stati invitati anche i figli della defunta sorella della Regina, la Principessa Margaret, il Conte di Snowdon e Lady Sarah Chatto e suo marito David Chatto.

Contrariamente a quanto previsto nei giorni scorsi, non sarà presente il segretario personale di Filippo, Archie Miller-Bakewell.