Carlo, ultime notizie. Harry, nuovo libro dopo la morte del Re scatena l’indignazione

Harry starebbe progettando di pubblicare un nuovo libro scottante dopo la morte di suo padre, il Re Carlo, solo per danneggiare l’ascesa al trono di William. La notizia avrebbe indignato Buckingham Palace e disgustato anche il Sovrano.

Harry, nuovo libro dopo la morte del Re Carlo

Quasi stesse contando i giorni di vita di suo padre Carlo, malato di cancro, Harry ha pensato di scrivere e pubblicare dopo la morte del Re un altro libro, il seguito della sua autobiografia Spare, con l’unico scopo di danneggiare suo fratello William. Una sorta di vendetta contro di lui e contro Kate Middleton. A rivelarlo è l’esperto reale Kinsey Schofield.

“Penso che sia pronto a scrivere di nuovo della sua famiglia. Stava aspettando di pubblicare un libro dopo la morte della regina Elisabetta”, ha dichiarato Schofield, riferendosi ovviamente a Harry. “Originariamente si era detto che ci sarebbe stata un’altra pubblicazione subito dopo la morte della defunta regina. Ma ora sospetto che forse pubblicherà un libro dopo la morte di suo padre“.

Il rancore che il secondogenito di Carlo e Diana cova nei confronti del fratello maggiore, William, è evidentemente enorme, se progetta di aspettare la morte del padre per pubblicare il secondo libro di memorie solo per danneggiare la Monarchia che a questo punto sarà nelle mani di Will.

In effetti Harry aveva dichiarato in passato di avere così tanto materiale a disposizione da poter scrivere almeno altri due volumi e quando era uscito Spare si diceva che presto sarebbe arrivato un seguito diviso in due libri. Poi non se ne è fatto più nulla. Evidentemente il Duca di Sussex sta aspettando il momento buono per consumare la sua vendetta.

Harry vuole umiliare William e Kate Middleton

Pare che il nemico numero uno di Harry sia diventato William. Mentre quando era ancora viva la Regina Elisabetta nel suo mirino era compreso anche Carlo. Insomma, queste sembrano vere e proprie manovre calcolate per danneggiare la sua famiglia senza esporsi troppo. È palese che il Duca non voglia toccare direttamente la Corona perché sarebbe controproducente per lui, infondo Carlo gli serve ancora per proteggere i suoi interessi, soprattutto adesso che è emersa la lettera segreta della Regina Elisabetta che dà disposizioni sul suo destino e quello di Meghan Markle.

Ma appena Carlo sarà fuori dai giochi, Harry scatenerà la sua furia contro William e contro Kate. Eppure c’è chi sostiene che il Duca del Sussex senta la mancanza della cognata e soffra per il fatto che non riesca a parlarle ora che è malata di cancro. Eppure, stando alle rivelazioni di Schofield, è pronto a umiliarla pur di destabilizzare il regno di William.

Questa indiscrezione mette a rischio qualsiasi ipotesi di pacificazione tra Harry e Carlo che invece ci terrebbe a riallacciare i rapporti col secondogenito, almeno per poter frequentare i nipotini, Archie e Lilibet. Era pronto perfino a partire per la California, ma sia Camilla che William glielo hanno impedito.