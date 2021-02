Meghan Markle, Harry distrutto e nuovi retroscena scottanti

editato in: da

Harry non si sarebbe mai aspettato di dover rinunciare ai suoi titoli militari. La Megxit si è rivelata un’arma a doppio taglio, “un gioco d’azzardo mal giudicato” – come lo ha definito un esperto reale – che gli si è ritorto contro. E ad alimentare il fuoco delle polemiche arrivano le rivelazioni di Samantha, la sorellastra di Meghan Markle, che ha pubblicato un libro, Diary of Princess Pushy’s Sister, dove descrive il lato oscuro della Sussex.

Stando alle dichiarazioni di Hugo Vickers, biografo reale, Harry è distrutto all’idea che la Regina Elisabetta possa e voglia sottrargli le tre cariche militari cui tiene moltissimo. È l’unica cosa della sua vecchia vita cui non riesce a rinunciare. La Sovrana, a un anno dalla Megxit, ha deciso per la linea dura contro i nipoti che non intendono rientrare a pieno regime nella Corte. Il Principe però è disposto a tutto purché di mantenere quei titoli, anche a rientrare più spesso in Gran Bretagna. Si vocifera che anticiperà il viaggio a Londra, senza Meghan, previsto a giugno, proprio per convincere la nonna a non privarlo di quegli incarichi.

Harry continuerebbe a ripetere agli amici: “Non posso crederci”, riferendosi a quanto potrebbe perdere. Lui e Meghan si erano illusi di poter fare i Reali part-time, di essere liberi di gestire i propri affari economici e non e di mantenere i privilegi che avevano in quanto membri della Corte britannica. Ma Elisabetta non ha mai avuto intenzione di concedere ciò.

Secondo fonti di Palazzo, Sua Maestà trova inaccettabile che Harry pretenda di avere un piede dentro e uno fuori dalla Monarchia. Proprio la posizione intransigente della Sovrana avrebbe spinto i Sussex a tagliare i ponti con la Famiglia Reale. Una decisione che sembrerebbe essere stata presa principalmente da Meghan che è felicissima della sua nuova vita californiana, mentre da più parti sono arrivate voci sulle difficoltà del Principe ad adattarsi a Hollywood e soprattutto ad accettare a pieno il venir meno di tutti quegli aspetti che hanno caratterizzato la sua esistenza fin da quando è nato. Una frattura nella coppia che ha dato adito a rumors su un imminente divorzio.

Ma rendere ancora più complicata la situazione dei Sussex arrivano gli ennesimi retroscena bollenti sul Meghan e le sue intenzioni nascoste per mettere le mani sul bel principe azzurro. Fonte di tali rivelazioni è Samantha, la sorellastra 56enne della Markle, che ha pubblicato un’autobiografia, The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir, Part One, dove neanche a dirlo spara a zero su Meg.

Che tra le due non corresse buon sangue ce ne eravamo accorte fin da quando Lady Markle è comparsa nella vita di Harry. Ovviamente Samantha non è stata invitata al Royal Wedding, sgarro che è diventato l’occasione per prendere di mira la sorellina e raccontare delle sue ambizioni senza scrupoli nella scalata sociale.

Al centro della contesa tra Samantha e Meghan Markle c’è il padre Thomas, dove la prima accusa la seconda di averlo trattato in modo impietoso al punto da procurargli un infarto in seguito alle questioni legate al matrimonio regale. Ma Samantha allarga il cerchio e critica Meg per aver evitato i suoi parenti americani, a eccezione della madre, Doria Ragland, l’unica a essere stata presentata ai Windsor. D’altro canto, la 56enne ha definito un insulto, la dichiarazione di Harry secondo cui i Reali sarebbero diventati la famiglia che Meghan non ha mai avuto. Visto poi come li ha trattati, a Samantha e Thomas forse è andata meglio.

Ancora fango quindi su Harry e Meghan che ora devono sperare che Diary of Princess Pushy’s Sister si riveli un flop, come d’altro canto è stato Finding Freedom, la biografia che avrebbe dovuto fare luce sulla verità dei Sussex e sulla loro decisione di lasciare la Monarchia.

