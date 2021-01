Harry e Meghan verso il divorzio: “C’è tensione. Lui tornerà a casa”

editato in: da

Harry e Meghan Markle sarebbero a un passo dal divorzio e le voci riguardo la loro imminente separazione non sarebbero solo un pettegolezzo. A confermarlo Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra che per anni ha studiato la famiglia inglese e conosce molto bene i retroscena legati ai reali d’Inghilterra. Il giornalista, intervistato dal settimanale Oggi, è convinto che i Sussex, a dispetto dei loro sorrisi in pubblico, siano ormai in crisi.

Harry, volato negli Stati Uniti dopo la Megxit per volere della moglie, non si sarebbe ambientato a Los Angeles. E, a un anno dal trasferimento, avrebbe nostalgia di Londra. Secondo il giornalista fra le prossime notizie che sconvolgeranno Buckingham Palace ci sarà l’annuncio del divorzio fra Meghan Markle e Harry. “La prossima notizia sarà il divorzio di Harry – ha spiegato a Oggi – Tornerà a casa, da solo, lasciando moglie e prole in America. Magari passerà ancora un po’, di sicuro ama suo figlio, e anche ammettere che le cose non sono andate bene non è facile. Ma gli manca pazzamente il suo mondo, l’ambiente militare, lui era Capitano generale dei royal marines, una cosa a cui teneva enormemente, e gliel’avevano concesso per il coraggio dimostrato in guerra in Afghanistan, se l’era guadagnato. Cosa c’entra con Hollywood?”.

Negli ultimi tempi si era parlato spesso di una crisi fra Meghan Markle e Harry, legata al carattere forte dell’ex attrice e dalla volontà del secondogenito di Diana di tornare a Londra per riallacciare i rapporti con William. Kate Middleton, ma soprattutto con la Regina. A dispetto di quanto dichiarato da alcuni amici, Capranica non ha alcun dubbio riguardo la possibilità di un divorzio, dopo le nozze celebrate nel 2018. “Che il divorzio sia nell’aria non è solo un pettegolezzo delle malelingue, è una voce che gira con insistenza – ha confermato -. Con Meghan, sono una coppia assortita in modo azzardato, c’è stato trasporto, forse anche provocato dagli inviti alla cautela. Lui ha un carattere impulsivo e grandi fragilità, che altri possono manovrare facilmente. C’è tensione in quella coppia, e molti immaginano che la prossima, grande notizia sarà la fine del loro matrimonio”.