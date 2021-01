Kate Middleton incanta col blazer low cost ma è esausta

editato in: da

Kate Middleton torna nuovamente in pubblico e sfoggia uno dei migliori look da lavoro degli ultimi mesi, uno splendido blazer in lana verde. Ma durante il collegamento si sbilancia e confessa di essere esausta. Il cambiamento di vita causato dal lockdown l’ha messa a dura prova.

Il nuovo impegno pubblico di Kate riguarda l’homeschooling e le sfide che molte famiglie devono affrontare nella gestione dei bambini che seguono le lezioni da casa e il lavoro. Un tema che tocca personalmente la Duchessa di Cambridge che di figli ne ha tre, George, Charlotte e Louis, di cui due in età scolare. Per questo motivo, Lady Middleton si è lasciata andare a una rara confessione sulla sua vita privata.

La schiettezza con cui ha raccontato le difficoltà che incontra nella vita quotidiana è un evento più unico che raro – di solito è molto più formale – e in molti si sono stupiti di tale apertura. Forse un modo per far sentire la sua vicinanza, e dunque quella della Famiglia Reale, ai problemi della gente comune.

Kate ha affermato che seguire i figli durante il lockdown l’ha lasciata “esausta” e poi ha scherzato svelando che i Royal baby “scappano con terrore” da quando è diventata la loro parrucchiera. Ma si è anche lasciata andare a una tenera rivelazione su suo marito William, ammettendo che è il suo più grande sostegno coi bambini.

La Duchessa di Cambridge ha esortato a contattare gli amici e i propri cari, perché i legami affettivi sono fondamentali per mantenere integra la salute mentale. Ha poi sottolineato come la pandemia abbia costretto i genitori ad assumere anche altre responsabilità che prima erano condivise con altri, riferendosi in particolare alla scuola. La pazienza di mamma è messa a dura prova e per questo si sente esausta.

Anche se nel collegamento video, Kate nasconde perfettamente la sua stanchezza. Lady Middleton si presenta con un’altra delle sue splendide giacche. Questa volta si tratta di un blazer verde scuro in lana, firmato Massimo Dutti, uno dei brand low cost preferiti da Letizia di Spagna, che abbina a una semplice maglia dello stesso colore di Zara, un grande classico della Duchessa. La nuova pettinatura ultra liscia le sta un incanto e al collo spicca il ciondolo personalizzato creato da Daniella Draper.

