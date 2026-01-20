Kate Middleton in Scozia, tra blazer, tartan e kilt

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William sono impegnati nel loro primo tour dell’anno. La Principessa e il Principe del Galles sono in Scozia per una breve visita ad alcune realtà locali. In occasioni di questo tipo anche i look convogliano messaggi particolari e non è un caso che spesso vengono scelti brand o stili radicati nel territorio, proprio per rendere omaggio al paese ospitante.

Kate Middleton, la passione per il tartan

Il Palazzo ha annunciato la scorsa settimana il primo viaggio del 2026 di William e Kate Middleton. La prima destinazione dell’anno è la Scozia dove sono conosciuti come Duca e Duchessa di Rothesay e Lord e Lady delle Isole. La coppia ha un legame speciale col Paese che li ospita e lo scopo della visita è appunto quello di scoprire le tradizioni continuino a tenere unite le comunità locali e come si attualizzino grazie alle nuove generazioni.

In questa visita la produzione tessile ha un ruolo speciale. Infatti, William e Kate sono invitati a scoprire la tessitura a mano del tartan, la tipica stoffa scozzese. D’altro canto, la Principessa è una sostenitrice dell’industria tessile in tutto la Gran Bretagna. Non solo perché è una grande appassionata di moda, ma anche perché la sua famiglia paterna gestiva l’azienda produttrice di lana William Lupton & Co. con sede a Leeds.

Il tartan poi è uno dei tessuti più apprezzati dalla Principessa del Galles. All’ultimo concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster ha scelto di indossare una gonna con la tipica stoffa scozzese di Miu Miu, impreziosita da perline.

Ma nel suo guardaroba possiede diversi capi in tartan, anche accessori come sciarpe. E ogni anno, almeno a dicembre, sfoggia uno di questi modelli.

Kate Middleton, William non osa indossare il kilt

Se Lady Middleton adora portare la stoffa scozzese, William trova più difficile adeguarsi al tipico capo locale, ossia il kilt. Suo padre Carlo lo indossa quasi sempre quando si trova in Scozia, ma il Principe del Galles non è mai comparso in pubblico con la tradizionale gonna delle Highlands.

Ne 2003, quando aveva 21 anni ed era ancora uno studente universitario, dichiarò: “Ho indossato il kilt in privato e non dico che non lo indosserò mai più in pubblico. Non mi è ancora piaciuto”.

Sono passati 23 anni e William non si è ancora visto col kilt. Può essere che superi il blocco quando diventerà Re. Ma, mai dire mai.

Kate Middleton, i look scozzesi

Almeno una volta all’anno Kate e William si recano in Scozia. Nel 2025 a maggio la Principessa ha varato una nuova nave con un magnifico abito blu bordato di bianco con cappello coordinato. E non è un caso perché il blu e il bianco sono i colori simbolo del Paese. Mentre in aprile l’abbiamo visto con un blazer a spighe abbinato a dei jeans skinny marrone scuro per visitare il mercato locale di Tobermory.