Letizia di Spagna incanta con l’abito che costa meno di 80 euro

Letizia di Spagna splende in blu a Madrid con il vestito low cost

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha incontrato i rappresentanti della cultura spagnola al Centro de Creación Contemporánea Matadero di Madrid, che riaprirà il 15 giugno. Ed era semplicemente splendida con l’abito blu di Massimo Dutti.

La Regina per la prima volta da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria ha abbandonato i look austeri, i pantaloni e i tailleur scuri a favore di un vestito. Si tratta di un abitino blu, semplice nelle linee, aderente al corpo, con una cinturina in stoffa ton sur ton e una scollatura a V castigata.

L’outfit, firmato Massimo Dutti, marchio che Letizia sceglie spesso, è in vendita a 79,95 euro. La Sovrana lo impreziosisce con delle scarpe in rettile di Carolina Herrera.

Nella sua semplicità il look è azzeccatissimo e la moglie di Felipe è incantevole. La scelta di indossare un abito minimal ma in grado di esaltare il suo fisico perfetto a 47 anni conferma Letizia nella classifica delle teste coronate più eleganti d’Europa.

Il blu poi è il colore di questa primavera. Anche Kate Middleton l’ha indossato in una delle sue video-conferenze. Per la Duchessa di Cambridge si è trattato di un riciclo: il tubino di Stella McCartney appartiene al suo guardaroba dal 2012. Ma questo non l’ha messa al riparo dalle critiche di chi l’ha accusata, evidentemente in modo ingiusto, di aver copiato Meghan Markle. Infatti, la moglie di Harry aveva sfoggiato un abito blu elettrico agli inizi di marzo.