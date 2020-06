Letizia di Spagna, il pantalone che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba

editato in: da

Letizia di Spagna non smette mai di stupire, e riesce a regalare sempre spunti per look eleganti e mai scontati. Anche questa volta infatti, da vera e propria icona di stile, la Regina ha proposto un outfit minimal che ha conquistato proprio tutti.

In questi ultimi giorni, Letizia e Felipe VI hanno mostrato il loro sostegno al mondo della cultura, recandosi in visita alla Biblioteca Nazionale di Spagna, pochi giorni prima che uno dei principali stendardi della cultura del paese riapra le porte al pubblico.

Dopo la visita alla fattoria a San Martin de la Vega, dove aveva sfoggiato un look più informale del solito, in questa occasione la Regina ha mostrato tutta la sua eleganza e raffinatezza.

Pur mantenendo la sobrietà che ha caratterizzato i suoi outfit in questo periodo di emergenza sanitaria, ha abbandonato il colore nero, indossando un completo semplice e senza eccessi, ma sicuramente di grande effetto.

Letizia ha scelto di indossare un pantalone blu scuro a vita alta a campana, con una classica piega stirata al centro: un indumento che tutte dovremmo avere nel nostro armadio, un capo intramontabile e che, soprattutto, dona a tutte le fisicità.

Il pantalone, largo ma non troppo, riesce a slanciare la figura alla perfezione, grazie sia alla forma – che nella parte finale si allarga leggermente – che alla piega centrale, che regala qualche centimetro in più, anche se solo con l’effetto ottico.

La Ortiz l’ha poi abbinato a una camicetta dello stesso colore, con le maniche al gomito e le spalline. Questo dettaglio non è affatto trascurabile: proprio le spalline infatti fanno risaltare la parte superiore del corpo, disegnando una silhouette a clessidra che allunga tutta la figura.

Letizia ha poi arricchito il suo outfit – che a prima vista poteva sembrare una tuta – con una cintura in pelle dello stesso colore con la fibbia argentata. Un look che può essere perfetto per il lavoro, ma che con gli accessori giusti può essere indossato per una cena informale.

A completare il tutto, le amate scarpe blu a punta con tacco a spillo in pelle scamosciata di Nina Ricci e una pochette in pelle, sempre ton sur ton, firmata Carolina Herrera, una delle stiliste preferite della Regina. Ai lobi semplici cerchietti in oro bianco; immancabile ovviamente, l’anello regalatole dalle figlie, da cui non si separa mai.