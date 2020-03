Letizia di Spagna, il segreto dell’anello da cui non si separa mai

editato in: da

Letizia di Spagna, da vera regina di stile, sembra azzeccare sempre l’outfit giusto. Questo ha fatto di lei, nel corso degli anni, una delle donne più ammirate (e imitate) del mondo intero. I suoi look sono strepitosi: abiti eleganti e sempre perfetti per l’occasione arricchiscono il suo guardaroba. E ogni dettaglio è sempre al posto giusto.

Proprio sugli accessori spesso si concentra l’attenzione. Sono loro a fare la differenza, in molte occasioni, e la Regina consorte lo sa bene. Per questo motivo ne fa uso in maniera discreta e senza abbondare. Sono tanti ad aver fatto caso come la Ortiz non indossi molti gioielli: porta spesso dei bellissimi orecchini, ma difficilmente li abbina ad altri preziosi, facendo sua una delle prime regole in materia di stile. Di recente, però, non si separa mai da uno splendido anello.

Si tratta di un pezzo artigianale creato da Karen Hallam, una designer britannica che Letizia sembra apprezzare molto. L’anello, in argento e placcato d’oro, non appartiene ai gioielli della Corona spagnola né ha una particolare storia alle spalle. Anche il suo valore economico è piuttosto modesto, dal momento che il prezzo si aggira attorno ai 100 euro (per la precisione, la versione in argento con placcatura in oro o in oro rosa costa 114 euro, mentre quello in argento appena 89 euro). E allora perché la Regina consorte vi sembra così profondamente legata?

L’anello è apparso per la prima volta al suo dito lo scorso 24 aprile 2019, e da quel momento Letizia lo ha indossato in una miriade di occasioni mondane, rendendolo uno dei pezzi forti dei suoi outfit. Ebbene, pare che il motivo per cui non vi si separa mai sia sentimentale: secondo alcune indiscrezioni, sarebbero state le sue figlie a regalarglielo, mettendo da parte i soldi della loro paghetta per poter acquistare il gioiello. La Principessa Leonor e l’Infanta Sofia sarebbero dunque le artefici di questo splendido dono, un anello diventato un must per la Regina.

Qualcuno dice invece che si tratti di un regalo del marito, il Re Felipe VI, un pensiero gentile e decisamente azzeccato – visto quante volte Letizia lo ha già sfoggiato. Qualunque sia la verità (sebbene la versione riguardante le figlie sia molto più tenera), è certo che per la Regina questo è un oggetto molto più prezioso di tanti altri.

Lo stesso per l’ex Regina Sofia con cui, dopo tanti dissapori, la situazione è decisamente migliorata, tanto da condividere lo stesso “segreto”. Anche Sofia, infatti, ha un gioiello a cui è particolarmente legata e che ha sfoggiato recentemente: un bellissimo collier che racchiude i nomi dei figli e dei suoi adorati nipoti.