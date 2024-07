Letizia di Spagna favolosa, abito low cost personalizzato da 45,99 euro

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna non finisce mai di stupire in fatto di look. La Regina seduce con un tubino di Mango che risalta la sua silhouette perfetta, lasciando tutti senza fiato. Costo? 45,99 euro, ma c’è il trucco. Infatti, l’abito è stato ritoccato appositamente per lei. Intanto le sue figlie, Leonor e Sofia si fanno notare entrambe con look total white super chic, ideali per le serate estive roventi.

Settimana impegnativa per la Famiglia Reale spagnola dopo il diploma all’accademia militare di Leonor. Infatti, la Principessa delle Asturie insieme a sua sorella Sofia ha visitato prima il laboratorio del famoso scultore Jaume Plensa a Barcellona, poi si è ritrovata coi genitori, Letizia di Spagna e Felipe, all’Meliá Lloret in occasione dei Premi Principessa Girona 2024. La premiazione vera e propria si tiene il 10 luglio in Costa Brava.

Letizia di Spagna incanta con l’abito di Mango personalizzato

Come accade sempre quando Letizia di Spagna partecipa con le figlie a qualche evento, lascia a loro la ribalta, sfoggiando look semplici che non danno troppo nell’occhio, fino quasi a scadere nel dimesso. Ma questa volta, pur scegliendo un abito low cost, è riuscita a catturare comunque l’attenzione.

La Reina si è presentata all’appuntamento con un tubino midi beige, colore che mette in risalto la sua abbronzatura, sbracciato, dallo scollo asimmetrico, molto attillato che scolpisce la sua figura perfetta. L’abito è di Mango, uno dei brand low cost amati da Donna Letizia. In saldo costava 45,99 euro, ma pare che questo vestito best seller, come è stato definito, sia andato esaurito in tutte le taglie e in tutti i colori. Merito, in parte, anche della Regina che lo ha indossato a un evento prestigioso.

Fonte: Getty Images

Almeno lei ha fatto in tempo ad acquistarlo, non sappiamo se a prezzo pieno o già scontato, e lo indossa magnificamente, anche perché il suo abito nasconde un trucco. Infatti, Letizia se l’è fatto aggiustare sulla sua figura, apportando una modifica che lo ha reso unico e perfetto su di lei.

Il modello originale infatti è asimmetrico, cioè ha una manica lunga che però Letizia ha fatto tagliare, dandogli un aspetto più classico. Una scelta decisamente premiante considerando il risultato.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, accessori preziosi e orecchini con diamanti

La Reina ha abbinato il tubino a un paio di sandali bianchi con tacco basso e largo, di Hugo Boss, modello Melanie 50 (250 euro), abbandonando finalmente le ciabatte e gli infradito, e una borsa a secchiello morbida con catena d’oro, firmata Carolina Herrera (850 euro) che Letizia non chiude correttamente rischiando di far cadere a terra il contenuto, come già le era accaduto in passato.

A impreziosire il tutto ci pensano gli orecchini composti da tanti fiorellini in oro rosa tempestati di diamanti, creati da Gold & Roses, che valgono 1.565 euro.

Sofia di Spagna, il completo bianco di ba&sh

Molto graziose anche le figlie della Regina, che scelgono entrambe un look total white. Sofia, la secondogenita, opta per un set coordinato top e pantalone, elegante e bohémien, firmato ba&sh, che costa 460 euro. L’Infanta lo abbina a un paio di zeppe in corda beige, di Macarena (60 euro).

Fonte: Getty Images

Leonor di Spagna e la clutch in coccodrillo di Uterque

Mentre sua sorella maggiore, Leonor, indossa una blusa oversize in voile di cotone bianco con jacquard a quadri, di Roberto Verino (210 euro), abbinata a dei pantaloni bianchi di Mango. La Principessa abbina al completo una clutch in coccodrillo bianca, di Uterque, che appartiene a sua madre Letizia, e anche lei delle zeppe in corda beige di Macarena.