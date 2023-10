Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, si è sposata in gran segreto a ottobre del 2023. Una cerimonia a Los Angeles ha sancito l’amore tra la Cobain e Riley Hawk, figlio del celebre Tony, ex skater di fama mondiale. Dopo una vita non proprio semplice e un vuoto che ha faticato a riempire, il 7 ottobre ha detto “sì”. Ma chi è la “figlia del grunge”? Vi sveliamo alcune curiosità su di lei.

Chi è Frances Bean Cobain, la figlia di Kurt e Courtney Love

Estremamente riservata e schiva sulla sua vita privata, Frances Bean Cobain è la figlia di Kurt e Courtney Love, nata il 18 agosto del 1992 a Los Angeles. Il suo nome è un omaggio a Frances McKee, chitarrista del duo indie The Vaselines. I suoi padrini? Michael Stipe, ex frontman dei REM, e l’attrice Drew Barrymore. Ha frequentato il Bard College, dove ha studiato arte.

Fonte: Getty Images

Nel corso degli anni, ha rilasciato pochissime interviste, come a Rolling Stones. “Sarebbe stato bello avere un padre. Se n’è andato nel modo più orribile, ma so che mi amava”, ha detto a ventuno anni dalla morte di Kurt. Nonostante tutto, non si è mai definita una grande fan dei Nirvana. “Mi spiace, ma non mi piacciono tanto. Anche se alcune sue canzoni sono davvero grandi. Piango ogni volta che le sento. Ma si tratta solo di una parte ridotta di Kurt, la sua percezione legata alla droga”.

Sulla relazione dei suoi genitori, invece, ha ammesso di avere sempre saputo che fosse tossica. “E anche se non promuovo il fatto di avere un bambino per risolvere i problemi, so dalle riprese video e dalle lettere che mi ha lasciato che mio padre mi amava molto“.

Una vita segnata dalle difficoltà

Kurt Cobain è morto quando Frances aveva appena un anno e mezzo. Negli anni, ha imparato a conoscere il padre attraverso i racconti di Courtney Love, così come dei componenti dei Nirvana, o mediante le sue canzoni. “Frances somiglia davvero tanto a Kurt“, le ha detto Dave Grohl in occasione di uno dei loro incontri.

L’infanzia e l’adolescenza non sono stati periodi facili per Frances Bean Cobain. “Ero una quindicenne frustrata che indossava roba gotica”. Tutto è legato anche alla difficoltà iniziale di instaurare un rapporto con la madre. Quando Frances aveva 11 anni, Courtney perse la custodia temporaneamente: fu affidata alle cure della nonna paterna, Wendy O’Connor. Nel 2009, Cobain chiese un’ordinanza restrittiva dopo una lite degenerata in violenza. Nel 2014, per le prime nozze, non volle la madre al suo fianco.

Il patrimonio e i guadagni mensili

Il 18 agosto 2010 Frances Bean Cobain ha ereditato il 37% del patrimonio di papà Kurt. Controlla i diritti della pubblicità sul nome e sull’immagine. Secondo le stime, guadagnerebbe 100mila dollari ogni mese, anche se ne spende 206mila. Come è possibile? Per l’ingente patrimonio in azioni, obbligazioni e proprietà immobiliari, stimato attorno agli 11,3 milioni di dollari. Nel 2015, l’impero di Kurt Cobain, artista mai dimenticato, è stato valutato per un totale di 450 milioni di dollari.

Le prime nozze con il musicista Isaiah Silva

Per Frances Bean Cobain, il matrimonio con Riley Hawk non è il primo, perché è stata già sposata con il musicista Isaiah Silva, da cui ha divorziato dopo poco meno di due anni dalla cerimonia, svolta il ​​29 giugno 2014. Quando è stata presentata la richiesta di separazione, sono state specificate delle “differenze inconciliabili”. Sulla base degli accordi pre-matrimoniali, Silva non ha avanzato alcun diritto sul patrimonio, ma ha chiesto un assegno di mantenimento di 25mila dollari al mese.

Le seconde nozze segrete con Riley Hawk

Ad avere svelato i dettagli sulle nozze segrete tra Frances Bean Cobain e Riley Hawk è stato TMZ. La relazione è cominciata nel 2021, ma è stata ufficializzata solamente ad agosto 2022, quando Cobain ha condiviso degli scatti insieme a Riley in occasione del suo trentesimo compleanno. A settembre 2023, la coppia ha ottenuto la licenza di matrimonio e sono diventati ufficialmente marito e moglie il 7 ottobre. La cerimonia si è tenuta a Los Angeles.