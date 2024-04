Il matrimonio del mio migliore amico, 5 curiosità sul film con Julia Roberts

Fonte: IPA Julia Roberts e Dermot Mulroney ne "Il matrimonio del mio migliore amico"

Tra le commedie romantiche più iconiche e amate di sempre ci sono sicuramente quelle che hanno come protagonista Julia Roberts. Un’attrice brillante, bellissima, capace sempre di farci sognare. Impossibile dimenticare la sua interpretazione in Il matrimonio del mio migliore amico, film del 1997 in cui la protagonista, dopo anni, scopre che il suo migliore amico sta per sposarsi. Scopriamo 5 curiosità sul film in onda il 25 aprile in prima serata su Tv8.

“Il matrimonio del mio migliore amico”, trama

Il matrimonio del mio migliore amico è una commedia romantica del 1997 diretta da P.J. Hogan. Julianne Potter, interpretata da Julia Roberts, e Michael O’Neal, il cui volto è Dermot Mulroney, sono storici migliori amici e hanno sempre avuto una stretta relazione nonostante le vite in due città diverse. Quando Michael annuncia improvvisamente il suo matrimonio con Kimberly Wallace, Cameron Diaz, però, Julianne si rende conto di essere innamorata di lui e di provare una profonda gelosia nei confronti della futura sposa.

Decisa a fermare il matrimonio e conquistare Michael, Julianne inizia a mettere in atto una serie di elaborati piani per sabotare le nozze insieme all’amico George Downes, interpretato da Rupert Everett.

A un certo punto, però, Julianne si rende conto che le sue azioni stanno danneggiando non solo il rapporto tra Michael e Kimberly, ma anche la sua amicizia con entrambi. Mentre il giorno del matrimonio si avvicina, Julianne è costretta ad affrontare la realtà dei suoi sentimenti e a fare i conti con la possibilità di perdere per sempre la persona più importante della sua vita.

“Il matrimonio del mio migliore amico”, 5 curiosità

Il ruolo di Julianne Potter

Inizialmente, il ruolo di Julianne Potter era stato offerto a Sarah Jessica Parker, ma a causa dei suoi impegni con Sex & The City, la produzione ha poi deciso di assegnarlo a Julia Roberts. L’attrice non accettò subito. Il motivo? Il personaggio, in una prima stesura, non subiva una crescita personale. Dopo alcune modifiche, Julia accettò il ruolo consacrandosi ancora una volta reginetta delle commedie romantiche.

La canzone “I say a little prayer”

La famosa scena in cui il cast canta I say a little prayer in un ristorante è stata improvvisata durante le riprese, senza alcun copione. Il regista ha infatti preferito lasciare che gli attori interagissero in modo naturale. Una scelta perfetta, considerando che quella scena è poi diventata una delle più iconiche.

Il ruolo di George Downes

Rupert Everett, che ha prestato il volto a George Downes, l’amico di Julia Roberts, inizialmente aveva solo una manciata di battute. “Quando ho ricevuto l’offerta, avevo letteralmente solo due battute in tutto il film. Quindi non ero ben disposto. Mi chiedevo: a che serve?” ha raccontato l’attore. Poi lui e il regista hanno lavorato sul personaggio, rendendolo molto più d’impatto.

George Downes, ha ricevuto molte lodi per la sua interpretazione. La sua performance ha contribuito a rendere il personaggio di George un’icona della comunità LGBTQ+ nel cinema mainstream degli anni ’90.

Il ruolo di Kimberly

Inizialmente, Kimberly non era un personaggio pensato per Cameron Diaz. Gli addetti ai lavori stavano pensando di assegnarlo a Drew Barrymore. La scelta è poi caduta sulla Diaz proprio grazie a Julia Roberts, che decise di proporla.

La reunion

Nel 2019, 22 anni dopo l’uscita del film, il cast de Il matrimonio del mio migliore amico ha organizzato una reunion. Un evento che ha regalato ai fan una piccola chicca sul finale del film: inizialmente, infatti, Julianne avrebbe avuto il suo lieto fine incontrando e innamorandosi di uno degli invitati. Scena poi sostituita con quella in cui Julia Roberts e Rupert Everett ballano insieme.

Come spiegato da Hogan, il regista: “Gli spettatori non volevano che Julianne avesse un lieto fine. Non l’avevano ancora perdonata. Non erano pronti a vederla tra le braccia di un altro.”