Julia Roberts cambia taglio e colore: i dettagli del nuovo look

Colpo di scena per Julia Roberts, che sorprende il suo affezionato pubblico con un biondo brillante perfetto per l'estate

Fonte: IPA Julia Roberts

I tempi del castano ramato alla Pretty Woman sono finiti: è con il tipico sorriso smagliante che l’ha resa indimenticabile che Julia Roberts presenta il suo nuovo look, tanto inaspettato quanto riuscito. Se negli ultimi mesi l’attrice aveva chiamato in causa il senso di nostalgia del suo pubblico sfoderando una lunga chioma medio-scura dalle sfumature color rame che tanto riportava con la mente al suo esordio, eccetto per la cascata di ricci che ricordiamo, ora punta tutto sull’effetto sorpresa lasciandosi sedurre da un biondo luminoso.

Julia Roberts, il nuovo look

Un colpo di scena a tutti gli effetti, degno di un buon thriller. Le esperte mani che si sono occupate di operare la metamorfosi di stile sono quelle di Kadi Lee, suo hairstylist di fiducia da tempo immemorabile, al suo fianco in ogni suo colpo di testa, come lui stesso ha ammesso nella didascalia ad accompagnare il post pubblicato su Instagram dove viene svelato il risultato. Da membro d’eccellenza del team redhead a nuovo ingresso nella categoria biondo brillante, grazie a lui, è stato un attimo. O quasi.

Sì, perché per quanto a primo impatto ciò possa costituire un cambiamento decisamente drastico il procedimento a renderlo possibile è stato invero tutto il contrario: il professionista spiega come il suo approccio alla cosa sia stato lento e metodico, al fine di conservare la salute e l’integrità del capello. A restituire l’illusione tutta luce del biondo ci pensa un mix multidimensionale di tonalità, in cui ciocche più chiare prendono posto attorno al viso per contrapporsi a delle radici più scure. Insomma, un lavoro che ha richiesto ore ed ore, nonché l’ausilio di un altro paio di abili mani. La svolta bionda, infatti, non è la sola novità. Mentre Lee si è occupato del colore, è stato Serge Normant l’artefice della piega e del nuovissimo taglio.

Addio lunghezze morbide e frangia piena: a valorizzare ancor di più i riflessi dorati dei nuovi capelli biondi ci pensa il taglio midi poco sotto le spalle, scalato ma non troppo, strategicamente mosso da onde soffici ma dinamiche. La frangia pari e omogenea degli ultimi mesi, invece, è stata sostituita da una versione a tendina ben più leggera e in armonia con il caldo del periodo.

Julia Roberts è bionda: come ottenere la tonalità secondo gli esperti

Appena qualche giorno fa Julia Roberts ha preso parte ad un gala di raccolta fondi a Los Angeles, ospitato da Jo Biden. Nella fotografia che lo attesta sui social l’attrice è ritratta accanto all’attuale presidente, Barack Obama e George Clooney con il look nuovo di zecca. Inutile dire come di lì in poi i suoi fan non siano riusciti a pensare ad altro. Perciò ecco tutto ciò che sappiamo: a servirci i bramati dettagli è stato proprio il suo parrucchiere in persona, il quale ci ha tenuto in particolar modo a mettere l’accento su quanto sia importante prendere seriamente un cambiamento del genere.

La chiave, secondo lui, sarebbe la gradualità. È essenziale procedere delicatamente ed in più sessioni, senza avere fretta di ottenere il risultato. Una trasformazione così radicale come quella della futura star di After the Hunt – l’attesissima pellicola di Luca Guadagnino annunciata per il 2025 – ha richiesto infatti una certa dose di cura, avendo previsto il passaggio da mora a bionda.

I capelli sono passati attraverso fasi intermedie prima di arrivare all’agognata tonalità, contrassegnata da sfumature calde alternate a riflessi più freddi. Il processo di decolorazione è stato appositamente lungo, proprio al fine di non danneggiare eccessivamente il capello e permettere ad esso di rigenerarsi tra uno step e l’altro. Insomma: pare che la pazienza sia ancora la virtù dei forti, e lo splendido risultato lo dimostra.