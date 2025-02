Luisa Ranieri cambia look per La Preside: il nuovo colore

Luisa Ranieri tornerà su Rai1 come protagonista di una nuova fiction, e lo farà con un look del tutto inedito: il primo scatto nei panni di Eugenia Carfora

Una nuova avventura all’orizzonte per Luisa Ranieri: e cosa accade, nella vita di una donna, quando si apre un capitolo inedito? Si inizia cambiando i capelli. È quello che è accaduto anche alla moglie di Luca Zingaretti, presto sui nostri schermi nei panni di una bionda. Trattasi dunque di un cambiamento indotto dalle cosiddette esigenze di copione, ma questi sono soltanto irrilevanti dettagli. Curiosi?

Luisa Ranieri si fa bionda per “La Preside”: il primo scatto con il nuovo look

Luisa Ranieri è ora ufficialmente prontissima per prendere parte alla serie Tv La Preside, fiction targata Rai1 che la vedrà interpretare il ruolo della dirigente scolastica della scuola di Caivano. Le riprese hanno avuto inizio in data 24 Febbraio, e a darne conferma è stata l’attrice in persona condividendo con i propri followers su Instagram il nuovo look a segnare l’inizio di questo capitolo lavorativo in apertura.

Dimentichiamo – almeno per il momento – la naturale chioma scura con la quale la ricordiamo: addio Lolita Lobosco e benvenuta Eugenia Carfora, con tanto di capelli biondi che il personaggio prevede. Il nuovo colore è infatti un un biondo chiarissimo, che molto si avvicina al cosiddetto cashmere blonde, tendenza capelli del 2025 molto amata dalle star.

«Oggi con questa testa bionda e con il cuore colmo di emozione inizio questa nuova avventura», recita la didascalia ad introdurre il post.

Insomma, ci troviamo davanti a quella che non sbaglieremmo affatto a definire una vera rivoluzione cromatica, dal momento in cui l’amatissima ex vicequestore è sempre rimasta fedele al proprio castano scuro. L’unica eccezione? Dei caldi riflessi color caramello in prossimità delle lunghezze, per conferire luce e tridimensionalità al volto.

Proprio per questo motivo, di fronte allo scatto in oggetto sono stati in molti a domandarsi se non si trattasse di una parrucca. A smentire l’ipotesi, però, sono state le radici scure in vista, che sulla bella Luisa Ranieri contribuiscono a donare maggior naturalezza al nuovo, difficile, look. Le stesse che, a gran sorpresa, non mortificano affatto l’incarnato mediterraneo dell’attrice, tutto il contrario.

Tutto su “La Preside”, la nuova fiction di Rai1 tratta da una storia vera

Una serie nuova di zecca è destinata a conquistare l’affezionato pubblico di Rai1: diretta da Luca Miniero, la fiction che andrà prossimamente in onda sul canale è tratta dalla storia vera di Eugenia Carfora – casertana da diciott’anni alla guida dell’istituto Morano di frontiera in uno dei contesti più duri d’Italia – la dirigente della scuola della cittadina a nord del capoluogo partenopeo che si è distinta per il suo impegno contro la dispersione scolastica nel difficile luogo del Parco Verde di Caivano, fra le più grandi piazze di spaccio d’Europa.

A donarle il volto sarà Luisa Ranieri, acclamata dagli italiani per il suo più noto ruolo in Le indagini di Lolita Lobosco. «È un progetto a cui tengo tantissimo, perché infonde coraggio e speranza», ha dichiarato l’attrice napoletana in merito a questa inedita esperienza.

Tra gli sceneggiatori della serie tv vi sono anche il marito, Luca Zingaretti, e Cristiana Farina, madre della serie cult Mare fuori.