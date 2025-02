Anno dopo anno è aumentato in maniera notevole il successo di Mare Fuori. Il pubblico apprezza la serie ambientata a Napoli come poche altre. Un prodotto che è riuscito a divenire trasversale, accrescendo in popolarità soprattutto dopo il lancio su Netflix.

Quella è stata una vetrina fondamentale, che ha saputo dare poi risalto anche a RaiPlay, che garantisce visioni streaming in anteprima. Saranno disponibili in digitale anche le storie senza filtri di Mare Fuori Confessioni.

Le storie dei protagonisti di Mare Fuori

I fan vogliono sapere tutto di Mare Fuori e del suo cast. La curiosità è tanta che negli ultimi anni abbiamo assistito a orde di appassionati ai confini dei set, pronti anche a interrompere le riprese pur di attirare l’attenzione dei propri beniamini.

Non c’è da stupirsi, dunque, del fatto che Mare Fuori Confessioni abbia successo. Si tratta infatti di storie vere, “non filtrate” dei protagonisti della fiction Rai. Gli attori si raccontano dinanzi alle telecamere, lasciando trapelare le emozioni dei personaggi che sono chiamati a interpretare.

A partire da mercoledì 26 febbraio 2025 saranno disponibili i nuovi filmati su RaiPlay. Visibili dunque su qualsiasi dispositivo, dalle smart Tv ai computer, dai tablet agli smartphone. Il tutto sarà poi raccolto in uno speciale in onda su Rai 2 mercoledì 26 marzo. Alle ore 19:00 sarà mandato in onda un montaggio particolare, che offrirà il meglio di Confessioni.

Di fatto si tratta di un “mockumentary”, ovvero un’opera di finzione che imita in tutto e per tutto un documentario. Si offre un viaggio all’interno del penitenziario, con gli attori che offriranno il punto di vista dei personaggi, ovvero dei giovani detenuti incastrati in vite difficili, per scelta o destino.

Tutto ciò fa anche da ponte con le precedenti stagioni. Un passo d’avvicinamento con la nuova stagione, che ormai è alle porte. Ecco alcune storie proposte:

legame tra Rosa e Carmela;

la divisione interna di Edoardo;

l’amore tra Cucciolo e Milos;

il triangolo tra Pino, Dobermann e Kubra;

rapporto tra Cardiotrap e Alina.

Mare Fuori 5, quando esce

È iniziato il conto alla rovescia per Mare Fuori 5 che, come accaduto in passato, farà il suo esordio in anteprima in streaming, per poi approdare in prima serata soltanto in un secondo momento. Del resto il pubblico di riferimento è molto giovane, dunque quale fiction migliore per lanciare sempre più la piattaforma streaming gratuita della Tv di Stato.

Si è scelto di non lanciare i nuovi episodi a febbraio, lasciando tutto lo spazio a Sanremo 2025 fino al termine del mese. Occorrerà avere pazienza fino al 12 marzo. Una settimana dopo, invece, ci sarà la trasmissione in chiaro su Rai 2, ovvero il 19 marzo.

Una stagione molto importante, che segna un cambio di passo. Alcuni personaggi sono andati via e anche dietro la macchina da presa c’è una novità. Non più Ivan Silvestrin ma Ludovino Di Martino. Voci di corridoio suggeriscono inoltre una centralità femminile in questa nuova fase del racconto. I fan, ovviamente, attendono con ansia la vendetta di Rosa Ricci, furente dopo la morte di suo padre.