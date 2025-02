Jennifer Aniston, nuovo look prima del compleanno: il taglio (nostalgico) alla Rachel Green

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Jennifer Aniston, 10 look indimenticabili (e super glamour) della diva di Hollywood

Nella carriera di un attore ci sono personaggi che mai verranno dimenticati, e questo è indubbiamente ciò che è successo alla Rachel Green di Jennifer Aniston. Con lei, il leggendario “taglio alla Rachel” è nato oramai trenta anni fa senza alcuna pretesa, a dire il vero, eppure a gran sorpresa ha spaccato l’obiettivo della cinepresa di Friends sino ad essere considerato uno dei tagli più famosi della storia, ricercatissimo tutt’oggi. Un’immagine, questa, inseparabile da quella dell’attrice ed il suo hairlook nuovo di zecca lo dimostra.

Jennifer Aniston, nuovo look: torna il taglio alla Rachel

Per dare una dovuta rinfrescata al look, secondo Jennifer Aniston, vi sarebbe stato più di un buon motivo: insomma, quale scusa migliore esiste al mondo se non la promozione del proprio brand dedicato alla cura dei capelli, Lolavie? E se questo coincidesse, casualmente, con la data del proprio 56esimo compleanno?

Il suddetto evento ha inoltre avuto luogo in concomitanza con il lancio della nuova linea di prodotti di Rare Beauty dell’amica Selena Gomez. Giusto in tempo per celebrare il legame tra migliori amiche, Il cosiddetto Galentine Day, la ricorrenza dell’amore per le amiche, originata dal termine inglese gals.

Sui rispettivi profili Instagram le donne appaiono affiatate e sorridenti in una serie di scatti e video dove, a dire il vero, la vera protagonista è la celebre linea di prodotti haircare dell’attrice. A puntare il focus su di lei è stato anche il nuovo taglio di capelli da birthday girl della sua proprietaria, ed i più attenti osservatori se ne sono accorti immediatamente: il non troppo inedito look riporta alla memoria l’iconico Rachel Cut.

Una casualità? Noi non crediamo affatto.

Chi ha realizzato il Rachel Cut 2.0 su Jennifer Aniston

A detenere il merito di averlo realizzato è nientemeno che il fedele parrucchiere e amico di una vita Chris McMillan, che ben conosce i gusti e lo stile di Jennifer Aniston. Perché? Leggenda narra che sia stato proprio lui, al tempo, a mettere mano alla capigliatura che di lì a poco sarebbe rimasto impresso nelle pagine di storia.

Facendo ricorso a tutte le astuzie delle sue fidate forbici, il formidabile hairstylist fece del suo meglio per riuscire a riparare i capelli danneggiati dell’ancora semisconosciuta attrice, in procinto di apparire sul set della prima stagione di Friends. Grazie alla sua inconfondibile linea scalata ed alla pratica lunghezza media, quello oggi conosciuto come The Rachel è un taglio che ha saputo conquistare ogni donna nel mondo.

Esattamente come allora, la caratteristica chioma bionda – rinnovata persino nel colore – è ancora lunga, esattamente come sugli ultimi red carpet, ma le lunghezze appaiono ora maggiormente scalate, in prossimità dalla clavicola verso il basso. Proprio come allora sono immancabili anche oggi il volume su piega liscia e la scriminatura laterale, con ciuffi leggeri che incorniciano il volto producendo otticamente un effetto bob parziale.

Ad illuminare il tutto, poi, un nuovissimo colore che, siamo sicuri, svetterà presto la cima delle tendenze capelli. Trattasi di uno strategico mix tra castano cenere e biondo freddo, a sfumare gradualmente verso le lunghezze con punti luce più chiari.