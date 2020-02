Jennifer Aniston, i suoi tagli iconici

Jennifer Aniston, l’attrice più invidiata e copiata in fatto di capelli: dagli anni ’90 ad oggi, i suoi tagli sono rimasti nella storia dei look più belli di Hollywood. Dall'iconico taglio shag alla Rachel di "Friends" , cult negli anni '90, al lungo scalato e mechato dei 2000 (molto prima di Ilary Blasi) , alle famose scalature che l'hanno accompagnata fino ad oggi, più scura ma sempre bellissima. Perché come attrice potrà piacere o meno, ma senza dubbio Jennifer detiene un primato indiscusso: quello dei capelli più belli di Hollywood