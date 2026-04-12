Jennifer Aniston pronta alle terze nozze: “Non è mai stata così felice”

Getty Images Jennifer Aniston pronta al terzo "Sì"

Non c’è due senza tre, come si suol dire. Sembra proprio il caso di Jennifer Aniston che è sempre più innamorata del compagno Jim Curtis e starebbe pensando seriamente al terzo matrimonio. L’attrice avrebbe già deciso alcuni dettagli e di una cosa sarebbe certa: nessun grande evento, solo un momento da condividere con le persone più care.

I primi “spoiler” sul terzo matrimonio

Abbiamo i primi “spoiler” su questo matrimonio che, ricordiamo, ancora non è stato programmato né ufficializzato. Sembra che la protagonista di Friends abbia già le idee chiare sulla location e sul tipo di cerimonia.

“Jen non è mai stata così felice – parla una fonte vicina alla coppia -. Stanno pensando a un matrimonio intimo, lontano dal circo di Hollywood, e l’Europa è in cima alla lista. A Jen non piacciono le grandi folle e preferirebbe una cerimonia ristretta con solo pochi amici fidati“.

“Jen è raggiante. Sente di aver aspettato una vita intera per trovare un amore così semplice e, in un certo senso, crede di averlo trovato. Hanno fatto insieme un’intensa terapia regressiva e Jen e Jim credono di essersi incontrati in una vita precedente. Credono che le loro anime fossero destinate a ritrovarsi in questa linea temporale per completare il loro viaggio. È tutto molto esoterico e spirituale, ma per loro funziona alla perfezione”, ha aggiunto.

La storia d’amore con Jim Curtis

Jennifer Aniston spende sempre parole splendide per il suo compagno Jim Curtis. Lo definisce “straordinario”, racconta del loro incontro come di un evento scritto nel destino e, nonostante si siano conosciuti solo all’inizio dello scorso anno, è come se avessero già attraversato gli alti e bassi di una coppia di lunga data.

“Si frequentano da qualche mese. Si sono conosciuti tramite un amico e hanno iniziato come amici. Jen aveva letto il suo libro e conosceva il suo lavoro. È molto interessata alla crescita personale e al benessere. Stanno insieme, ma è ancora una relazione informale”, aveva dichiarato una fonte anonima vicina alla coppia.

“L’ipnosi è una delle tante cose che fa. È davvero straordinario e aiuta moltissime persone. È una persona normalissima e molto gentile, e desidera aiutare le persone a guarire, a superare i traumi e la stagnazione per raggiungere la chiarezza. È una cosa meravigliosa a cui dedicare la propria vita”, così ha parlato la Aniston in un’intervista a Elle.

L’amore è nell’aria, insomma, e l’attrice non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Tutto dopo il primo clamorosissimo matrimonio con Brad Pitt (e chi lo dimentica), finito nel 2005, e la sua storia più recente e importante, quella con Justin Theroux che ha sposato, per poi separarsene nel 2018. Qualche anno da sola tra presunti flirt e voci di corridoio mai confermate, fino al fatidico 2025.