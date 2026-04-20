L’ex marito Justin Theroux è diventato papà con la nuova moglie e la reazione di Jennifer Aniston è a dir poco elegante

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IPA Justin Theroux e Jennifer Aniston

Non tutte le separazioni si consumo tra rancori e ripicche. Ci sono alcune coppie, poche, rare, ma esistono, in grado di porre la parola fine senza malanimo. Esponenti di tale virtuoso partito sembrano essere Jennifer Aniston e l’ex marito Justin Theroux. Gli attori hanno divorziato da anni ed entrambi hanno ritrovato l’amore assieme ad altre persone, ma continuano a gioire per i reciproci successi. Esemplare la reazione di Aniston alla nascita del primo figlio dell’ex marito.

Jennifer Aniston, il like al post dell’ex marito

A 54 anni compiuti, Justin Theroux è diventato padre per la prima volta. L’attore ha annunciato la nascita del primo figlio, frutto del matrimonio con Nicole Brydon Bloom. La notizia è arrivata via Instagram, dove Theroux ha postato un tenero scatto che mostra il bebè – di cui non è ancora stato svelato il nome – dormire serenamente sul suo petto. “È arrivato. – ha scritto nella didascalia – E siamo davvero innamorati”.

Seppur Theroux non sia così attivo sui social, il post ha ricevuto centinaia di commenti e migliaia di like. A congratularsi con il collega alcuni nomi noti del mondo del cinema e della tv, da Brenda Song a Katie Couric. La reazione più attesa è stata però quella di Jennifer Aniston. Nessun commento da parte dell’attrice di Friends, ma un semplice like. Perché a volte basta poco, giusto un clic, per mostrare il proprio affetto e confermarsi, ancora una volta, una diva di gran classe.

Justin Theroux papà a 54 anni

Qualche anno dopo la fine del matrimonio con Jennifer Aniston, Justin Theroux ha ritrovato l’amore con un’altra attrice, la ben più giovane Nicole Brydon Bloom, di oltre vent’anni più giovane di lui. Dopo un inizio in sordina, “è molto più divertente non avere una relazione pubblica” aveva dichiarato lui a Esquire, hanno iniziato a mostrarsi assieme sui social e sui red carpet più importanti.

Il primo red carpet di coppia è stato quello del Vanity Fair Party agli Oscar 2024. Alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno è arrivata la proposta di matrimonio, coronatasi con delle romantiche e segretissime nozze su una suggestiva spiaggia del Messico nella primavera del 2025. Poco più di un anno dopo, l’annuncio più dolce: Justin e Nicole sono diventati genitori del loro primo figlio, un bel maschietto di cui, almeno per il momento, il nome resta un segreto.

Il divorzio pacifico tra Justin e Jennifer

Jennifer Aniston e Justin Theroux furono sposati dal 2015 al 2018, dopo una lunga amicizia e qualche anno di fidanzamento. La loro storia, a causa della grande fama di lei, finì nel mirino dell’opinione pubblica. Un amore che si è concluso così come iniziò: con una profonda amicizia. “Continuiamo a essere amici. – ha raccontato Justin a Esquire – Non abbiamo avuto una separazione drammatica e ci vogliamo molto bene”.

Solo parole di stima verso l’ex moglie: “Sono sincero quando dico che apprezzo la nostra amicizia, sarebbe una grande perdita se non fossimo più in contatto, almeno per me. E mi piace pensare che sia lo stesso per lei”. Oggi Jennifer Aniston è felicemente in coppia con l’ipnotista Jim Curtis.