Jennifer Aniston debutta col nuovo fidanzato ma Reese Witherspoon le ruba la scena

IPA Jennifer Aniston, 10 look indimenticabili (e super glamour) della diva di Hollywood

C’era grande attesa a New York per la première della quarta stagione di The Morning Show, la serie Apple TV+ che ha consacrato l’alchimia tra Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Ma stavolta il red carpet non ha brillato solo per le star: Jennifer ha fatto il suo debutto ufficiale col nuovo fidanzato, Jim Curtis. Un’uscita che segna un nuovo capitolo nella sua vita privata, anche se a rubarle un po’ la scena è stata proprio Reese, impeccabile nel suo look total black.

Jennifer Aniston, amore e black dress da diva

Jennifer Aniston ha scelto la carta più sicura ma anche la più glam: un abito nero lungo e strapless, avvolgente, con arricciature che scolpivano la silhouette. Il tessuto fluido cadeva morbido fino a terra, trasformando la semplicità in eleganza senza tempo. Ai piedi, sandali open-toe neri, discreti ma in perfetta armonia con l’insieme.

L’attrice ha completato il look con un bangle dorato sottile e un anello scintillante, lasciando che fosse l’abito a dominare la scena. I capelli, sciolti con riga centrale e styling liscio, incorniciavano il viso e mettevano in risalto lo sguardo chiaro e il make-up luminoso, con nuance naturali e labbra rosate. Jennifer è apparsa raggiante, forse anche grazie alla presenza del nuovo compagno.

IPA

Jim Curtis, ipnoterapeuta e coach, ha mantenuto un profilo basso: maglia nera, pantaloni coordinati e capelli grigi. Non ha calcato il tappeto rosso accanto a lei, ma è rimasto al suo fianco per tutta la serata, supportandola a distanza con discrezione. Un dettaglio che ha fatto impazzire i fan, visto che solo pochi giorni prima Jennifer aveva reso “Instagram official” la loro relazione, postando una foto in cui lui compariva di spalle al tramonto.

Reese Witherspoon, l’altra regina del red carpet

Se Jennifer ha conquistato con il suo fascino da diva minimal, Reese Witherspoon ha giocato la carta del glamour moderno. La co-protagonista di The Morning Show ha scelto un abito nero monospalla con spacco laterale, impreziosito da un maxi fiocco drappeggiato sul fianco. Un modello che spezza la linearità con un dettaglio scenografico e regala movimento a ogni passo.

IPA

L’attrice ha completato il look con pump nere a punta e gioielli essenziali, puntando tutto sull’impatto del vestito. I capelli biondi sciolti, lisci e con riga laterale, aggiungevano luminosità al viso, mentre il make-up puntava su occhi intensi e labbra nude. Sul tappeto rosso Reese ha dimostrato ancora una volta come coniugare femminilità e carattere, riuscendo addirittura a catalizzare i flash, nonostante la presenza di Jennifer e del suo nuovo amore.

IPA

Una première da star (con sorprese)

Il tappeto rosso non si è fermato alle due protagoniste. C’era anche Marion Cotillard, new entry della serie, con un top a righe argentate e pantaloni ampi neri, un outfit che mixava eleganza parigina e allure da red carpet. Billy Crudup ha scelto un completo blu notte con cravatta slim, accanto alla compagna Naomi Watts, radiosa in un tailleur verde brillante tempestato di paillettes.

Non da meno Jon Hamm, impeccabile in smoking, al fianco di Anna Osceola, elegantissima in bianco. A completare il parterre, ospiti come Jeremy Irons con sciarpa colorata, Karen Pittman in bustier satinato, Rosanna Arquette in completo gessato e la sportiva Lindsey Vonn in tailleur crema.

Ma il vero cuore glamour della serata restava lì: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, due icone a confronto, divise tra red carpet e storyline televisiva, unite da uno stesso abito nero ma da due interpretazioni opposte.