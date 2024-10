Julia Roberts, 57 anni di icona beauty. I suoi segreti di bellezza che puoi replicare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Oggi compie 57 anni, ma a vederla chi lo direbbe mai? Dopo tutto con quel sorriso, il tempo per Julia Roberts sembra davvero non passare mai. Una bellezza naturale, semplice e radiosa, che ha incantato tutti fin dai temi di Pretty Woman o Notting Hill, e che da quegli anni ad oggi non ha mai smesso di affascinare chiunque la guardi. Ma sarà davvero solo merito di quel suo contagioso e riconoscibilissimo sorriso? Ovviamente no! Perché anche Julia Roberts ha i suoi segreti di bellezza e che la rappresentano a pieno. Una beauty routine minimal ed essenziale, che si compone di soli 3 passaggi, dall’effetto mirato e dal risultato impeccabile!

La routine di bellezza di Julia Roberts è da provare

Una routine di bellezza a bassa manutenzione, facile da seguire e da copiare (per garantirsi una pelle e un aspetto radioso come quello di Julia) e dall’efficacia garantita. Ma sarà davvero così? Si, ed è la stessa attrice ad averlo rivelato, donandoci questi segreti beauty e permettendo a chiunque lo desideri di sfoggiare una pelle sana, luminosa e compatta e un sorriso da urlo in modo semplice e con il minimo sforzo.

Ma come si compone la beauty routine minimal di Julia Roberts? Come dichiarato dalla stessa attrice, ci sono solo tre passaggi che compongono la sua morning routine di bellezza:

un’attenta igiene orale non appena si sveglia, che per essere davvero completa dovrebbe prendere non solo la pulizia dei denti ma a anche quella della lingua;

non appena si sveglia, che per essere davvero completa dovrebbe prendere non solo la pulizia dei denti ma a anche quella della lingua; la detersione della pelle del viso con un prodotto ad hoc e che nello specifico è la Mousse Radiance Clarifying Self-Foaming Cleanser di Lancôme ;

con un prodotto ad hoc e che nello specifico è la ; l’applicazione di una protezione solare, per garantire massima schermatura e protezione alla pelle.

Offerta Lancaster Protezione e benessere per la pelle

Tre passaggi che sono un vero e proprio rituale irrinunciabile e che, quando le giornate sono meno cariche di impegni, si integra con un quarto step, una maschera viso, la Hydra-Intense Masque di Lancôme, per idratare e nutrire in profondità la cute e garantirle massimo benessere.

La skincare serale, una coccola immancabile per la cura della pelle

E per la sera? Beh, anche Julia Roberts sa quanto sia importante la skincare serale, e nonostante la vita frenetica di attrice e mamma, non rinuncia mai a prendersi cura della sua cute prima di andare a dormire. Una coccola necessaria per garantire massimo benessere alla pelle e che per Julia, significa rimuovere ogni traccia di make-up e impurità grazie a il prodotto Bi-facil struccante di Lancôme.

Lancôm Bi-Facial Massima detersione per la skincare serale

Un trucco che, nel caso dell’attrice non è mai esagerato ma che punta all’essenziale, proprio come la sua beauty routine, applicando solo un velo di make-up, un fondotinta dall’effetto naturalissimo e lasciando la chioma morbida e ondulata. Un beauty look che sembra essere sempre lo stesso e che è un vero marchio di fabbrica per la bella Julia, da ragazza acqua e sapone.

Insomma, pochi passaggi ma con i prodotti giusti, dalle formulazioni efficaci e ricche di tutti i nutrienti che servono al benessere della nostra pelle e che si adattino alla perfezione alla tipologia di cute di ognuna di noi e alle sue caratteristiche. Per garantirsi un aspetto radioso e luminoso come quello di Julia Roberts, l’eterna fidanzatina d’America dal sorriso irresistibile.

