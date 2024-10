Pelle radiosa? Il segreto da provare sono i burri struccanti per una detersione extra

Pelle più pulita, morbida e radiosa? Con i burri struccanti è possibile ottenere una detersione extra e un plus di benefici per la pelle del tuo viso

Non esiste skincare senza il suo step iniziale, la detersione. E più questa risulta efficace, più la nostra pelle apparirà liscia, luminosa, priva di imperfezioni e sana. Oltre che dall’aspetto più giovane e fresco. Uno step che non deve essere lasciato al caso e per cui è importante utilizzare i prodotti giusti e che meglio di addicono alla nostra tipologia di pelle, preferendo quelli in gel o in schiuma che aiutano a eliminare l’olio in eccesso, se si ha una cute più grassa, o quelli cremosi e delicati se si ha la pelle secca, donandole maggior setosità e nutrimento. Ma anche provando i burri struccanti all’interno delle vostra skincare routine. Ma di cosa si tratta esattamente?

Cosa sono i burri struccanti e come si usano

I burri struccanti sono dei prodotti dalla texture fondente e corposa che aiutano a eliminare efficacemente le impurità dal viso, comprese quelle del make-up anche nella sua formulazione waterproof. Un prodotto che deterge a fondo la cute, lasciando la pelle morbida al tatto e pulita, donandole anche un plus di luminosità.

Un prodotto che, quindi, oltre a detergere la pelle eliminandone ogni impurità, agisce come un vero e proprio booster di nutrimento per la cute, mantenendole sana e bella. E questo grazie agli ingredienti di questi alleati beauty per la cura delle pelle.

Nei burri struccanti, infatti, sono presenti alte concentrazioni di burro e oli biologici che agiscono a beneficio della cute, nutrendola ma senza appesantirla o ungere la parte. Ma anche dei tensioattivi naturali che garantiscono un potente effetto struccante, detergendo l’epidermide in profondità. E agendo dolcemente sul viso, grazie alla loro consistenza morbida e cremosa, come una carezza e una coccola sulla pelle.

Come usare il burro struccante nel modo corretto

Per utilizzare correttamente il burro struccante è bene applicarlo sulla pelle ancora asciutta, come primo passaggio della vostra skincare, massaggiando bene la parte con movimenti circolari e con un tocco leggero, quasi come fosse davvero una carezza che vi fate sulla pelle. E lasciando che il burro faccia il suo lavoro in modo efficace, catturando le impurità e rimuovendole con una sola passata.

Un prodotto che si può utilizzare anche sulle zone più sensibili, come il contorno occhi per esempio o sulle labbra, ed eliminando ogni traccia di trucco dal viso.

Una volta fatto, potete inumidire la pelle, continuando a massaggiarla bene, per poi risciacquare il tutto con acqua tiepida, e passando un panno in microfibra sulla cute per eliminare ogni traccia o residuo di make-up o impurità.

Una volta fatto, poi, potete proseguire con la vostra skincare, applicando il tonico viso, il siero, la crema per il contorno occhi e la crema viso che usate solitamente.

Perché usare il burro struccante nella propria skincare

Un prodotto che, per le sue caratteristiche e capacità di intrappolare il trucco rimuovendolo efficacemente, è particolarmente indicato per chi è solita utilizzare il make-up, garantendo alla pelle una leggerezza e pulizia ottimale, soprattutto durante la skincare serale.

Ma è anche un prodotto che si presta benissimo per essere utilizzato sulle pelli sensibili, riducendo il rischio di reazioni cutanee o allergie e senza irritare la cute o bruciare a contatto con gli occhi. Ma lasciando la pelle morbidissima, nutrita e ben idratata.

I benefici di burri struccanti

Tra i benefici dei burri struccanti, infatti, non c’è solo la sua capacità di detersione della pelle, ma grazie agli ingredienti contenuti questi prodotti garantiscono un plus di benessere alla cute già dai primi utilizzi. I burri struccanti, infatti, permettono di:

nutrire la cute;

rinforzare la barriera cutanea;

idratare la pelle;

combattere la secchezza della cute e i problemi delle pelli acneiche o sensibili;

donare alla pelle un aspetto più sano, fresco, luminoso e “giovane”.

Adattandosi a ogni tipologia di pelle e agendo con massima delicatezza.

I burri struccanti da provare

Tra i migliori burri struccanti da provare il burro di Pure è senza dubbio un prodotto efficace e da provare. Un mix di ingredienti tra cui il burro di karitè, il burro di albicocca, l’olio di mandorle, l’olio di cocco e la vitamina E offre, che agisce sulla pelle garantendole massima detersione, nutrimento e luminosità.



Il burro Struccante Foreo è un prodotto che si presta a detergere a fondo la pelle, soprattutto le cuti secche con segni del tempo, borse e occhiaie. Un balsamo struccante leggero e senz’acqua che si trasforma in un olio vellutato utile a rimuovere sebo, make-up e creme solari, e che si adatta a ogni tipo pelle lasciandola fresca, morbida ed elastica.



Il burro struccante di Colllistar agisce a fondo e scioglie anche il trucco più resistente (oltre a eliminare anche la protezione solare dal viso). Un prodotto dalla texture solida e che si fonde come un olio sulla pelle, trasformandosi in latte a contatto con l’acqua. Un burro che, oltre detergere, agisce anche con un’intensa azione anti-invecchiamento, rassodante e antirughe.



Il burro struccante di Diego della Palma è adatto a tutti i tipi di pelle, dalla texture fondente a base di burri floreali e che rimuove ogni tipo di residuo di make-up, anche waterproof. Un prodotto arricchito con il complesso anti pollution CityShield, che allontana dalla pelle le particelle inquinanti e ne contrasta la successiva adesione, lasciando la pelle morbida e nutrita, senza residui.



Infine, potete provare il burro struccante di 2Beautiful, che rimuove il trucco e le impurità, rispettando il pH della pelle lasciandola equilibrata, pulita e lenita. Un prodotto a base di Burro di Karité dalle proprietà idratanti e nutrienti, Burro di Mango e Olio di Mandorle Dolci, adatti alle pelli sensibili e dalle proprietà antiossidanti.



