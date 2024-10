Come struccare gli occhi sensibili, consigli e prodotti

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Chiunque ci tenga alla salute e alla bellezza della propria pelle, sa quanto sia importante dedicarle le giuste attenzioni durante la skincare, che deve essere eseguita due volte al giorno, mattina e sera. Un doppio appuntamento importantissimo e che, soprattutto se si usa del make-up risulta quanto mai fondamentale per mantenere la pelle sana e bella, anche nelle sue zone più delicate come quella del contorno occhi. In particolare se si ha per natura una pelle sensibile e delicata e che reagisce maggiormente agli agenti esterni. Ma come si fa a struccare gli occhi sensibili senza irritare la parte ma in modo comunque efficace, liberandoli da ogni traccia di trucco e impurità e regalandogli un pieno di benessere e pulizia profonda?

Gli step per struccare gli occhi sensibili

La prima cosa essenziale per prendersi cura della pelle e in particolare della zona degli occhi, è quella di non arrivare al momento della detersione con le mani sporche, ma è opportuno lavarle bene di modo da non irritare la parte con eventuali germi presenti sulla pelle o sotto le unghie.

Una volta fatto, è bene usare dei prodotti specifici per struccare gli occhi sensibili, formulati con ingredienti delicati e che non creino reazioni alla cute. Per questo è fondamentale scegliere dei prodotti struccanti specifici per gli occhi, che agiscano delicatamente sulla pelle, privi di profumi e liberi da ogni tipologia di ingrediente che potrebbe irritare la parte.

I prodotti migliori

Tra questi sono molto utili i prodotti bifasici, efficaci anche per rimuovere il trucco waterproof senza aggredire la cute. Si tratta di prodotti dalla doppia formulazione, e che si compongono di una parte oleosa, che facilita la rimozioni del trucco, e di una parte acquosa, solitamente arricchita di ingredienti vegetali e vitamine, che agisce direttamente sulle particelle idrosolubili e che aiuta a lenire e rinfrescare le aree più delicate del viso, come gli occhi.

Anche l’acqua micellare è un ottimo prodotto per struccare gli occhi sensibili, oltre a essere un prodotto più indicato del precedente nel caso in cui si abbia la pelle grassa. Si tratta di un detergente composto da particelle di molecole che svolgono una funzione di pulizia profonda e aggregante, andando a formare degli sferoidi in acqua dolce. Queste particelle sono note come micelle e il loro scopo è quello di intrappolare lo sporco, il sebo e il make-up sula pelle, facilitandone la pulizia senza bisogno di strofinare o risciacquare la cute.

Struccare gli occhi sensibili, come fare

Una volta scelto il prodotto migliore, anche a seconda delle proprie necessità, è importante prestare attenzione ai gesti che si eseguono nello struccare gli occhi sensibili. La prima cosa da fare, quindi, è bagnare un dischetto di cotone (ce ne sono di appositi in commercio) con una ridotta quantità di struccante. Una volta fatto, chiudendo gli occhi, dovrete appoggiare il dischetto sulla parte e lasciarlo sulle palpebre per qualche istante, lasciando agire il prodotto e permettendogli di ammorbidire il trucco.

La cosa importante da fare e che vale sempre, non solo in caso di sensibilità della pelle, è di non premere né sfregare la cute della zona del contorno occhi e delle palpebre, ma trascinare delicatamente il dischetto di cotone verso il basso. E avendo cura di ripetere il tutto fino a quando il trucco non sarà stato completamente eliminato.

Una volta fatto, poi, potete procedere con la vostra normale skincare, applicando il tonico e la crema idratante per il contorno occhi che siete solite usare. Nulla di complicato, quindi, ma solo una serie di accortezze nei gesti e nei prodotti utilizzati, che vi permettono di struccare gli occhi sensibili senza irritarli ma garantendogli benessere una detersione profonda ed efficace.

