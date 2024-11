Skincare serale, i prodotti da utilizzare per svegliarti al mattino con una pelle pazzesca

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Sapete qual è il momento più importante per nostra pelle? La notte, quando le cellule si rigenerano permettendo alla cute di risanarsi e di tornare alla sua naturale bellezza e radiosità. Ecco perché la skincare serale è un passaggio imprescindibile e a cui dedicare massima cura e attenzione, sia nei gesti che nella scelta dei prodotti da utilizzare.

Perché prestare attenzione alla skincare serale

Ma perché proprio la sera, quando l’unica cosa che si andrà a fare dopo è dormire? Esattamente per questo. Durante la notte, infatti, il corpo si riposa e con lui anche i nostri organi interni principali rallentano il loro lavoro. Un riposo che garantisce a quelli periferici, pelle compresa, di essere maggiormente irrorati e nutriti, oltre al fatto che durante la notte la cute riesce e smaltire maggiormente le scorie accumulate durante il giorno.

Tutti fattori che mettono bene in luce quanto sia importante andare a dormire con un plus di attenzioni per la nostra pelle, dedicandole una skincare serale mirata, con i giusti passaggi e con una serie di prodotti mirati, che agiscano a nutrimento della cute e aiutandola a ricaricarsi.

Come si esegue la skincare serale e quali prodotti usare

Una skincare serale degna di questo nome, quindi, dovrebbe avere dei passaggi ben precisi, creando un rituale di benessere per la pelle e un mix di ingredienti che si prendano cura della stessa in modo mirato e profondo, sfruttando al meglio la capacità rigenerativa dell’epidermide durante la notte e garantendosi un aspetto radioso al mattino.

Primo step immancabile della vostra skincare serale è la detersione, da eseguire optando per un detergente che si adatti al meglio alle esigenze della propria pelle. Per esempio preferendo un prodotto delicato come il latte detergente di Bionike, perfetto per prendersi cura della pelle in modo gentile, donando massima idratazione e morbidezza alla cute già durante la detersione e da applicare senza problemi anche sugli occhi.

Altro passaggio fondamentale post detersione è il tonico viso (o un’acqua termale nel caso di pelle sensibile). Uno step immancabile nella skincare serale poiché permette di riequilibrare il Ph della cute, agevolando l’assorbimento dei prodotti che verranno usati in seguito. Azioni che potete ottenere, per esempio, con il tonico viso di Roberts, Acqua alle rose, un tonico rinfrescante che idrata la cute e aiuta a prevenire eventuali arrossamenti e mantenendo la pelle tonica, giovane ed elastica.

Ed eccoci arrivare al momento del siero viso, un passaggio utile e nutrire la pelle e a donarle un plus di benefici, donandole maggior elasticità, compattezza e andando a contrastare la formazione delle rughe. Per esempio optando per un siero all’acido ialuronico e vitamina C come quello di Florence, un concentrato di benefici per la pelle e utile per mantenerla giovane e rimpolpata.

Una volta applicato il siero viso, ecco che si passa all’idratazione della pelle, con due prodotti immancabili nella vostra skincare serale, la crema contorno occhi e la crema viso. Due alleati che vi permettono di nutrire a fondo la cute, consentendole di assorbire tutti i benefici dei prodotti che andrete a usare durante la notte, ottenendone il massimo con il minino sforzo e aumentandone l’efficacia.

Prodotti come la crema contorno occhi di Garnier, con Vitamina C e che dona allo sguardo un aspetto più fresco, riposato e dall’effetto anti-age, e la crema viso specificatamente formulata per la notte di CeraVE, un concentrato di idratazione per la cute a base di acido ialuronico, che le permette di rigenerarsi e di creare una barriera protettiva davvero unica.

Se poi volete dare un booster di benefici alla pelle, potete provare anche a introdurre una volta alla settimana una bella maschera viso, da tenere per tutta la notte lasciandola agire mentre voi dormite. Per esempio provando la maschera di Jowaé, dalla texture in crema gel fresca e levigante e che dona alla pelle una carica di energia lunga una notte intera. Per garantire massimo benessere un aspetto radioso alla cute fin dal primo istante in cui aprirete gli occhi.

