Golden Globe 2026: Julia Roberts ci insegna che la skincare è la vera protagonista del Red Carpet

Il segreto di Julia Roberts prima del red carpet

Spesso immaginiamo il backstage di un grande evento come un laboratorio di alta ingegneria estetica, tra laser fantascientifici e segreti gelosamente custoditi. La verità, però, è decisamente meno complicata (e molto più rilassante). A ricordarcelo è Julia Roberts, che in occasione dei Golden Globe 2026 ha condiviso il suo vero segreto pre-red carpet: niente gadget spaziali, solo un momento di pace assoluta tra maschere in tessuto e patch per le labbra.

Il messaggio è chiaro: anche per una diva di serie A, la bellezza non nasce da una manipolazione miracolosa, ma da un rituale di idratazione profonda che chiunque può replicare nel proprio bagno di casa.

La tela prima del colore: la filosofia della skincare preparatoria

Il segreto di un incarnato che appare radioso sotto i flash dei fotografi non risiede nella stratificazione del make-up, ma nella qualità della base sottostante. L’obiettivo della Roberts è evidente: saturare i tessuti di idratazione profonda. Ingredienti come l’acido ialuronico, il collagene, lo squalano e la vitamina C agiscono come un trattamento d’urto capace di rimpolpare i volumi e uniformare la texture cutanea.

Questo surplus di nutrimento trasforma il viso in una “tela” setosa, riducendo al minimo la necessità di correzioni pesanti. L’effetto finale è quello di una pelle che respira, distesa e vibrante, dove il trucco interviene solo per esaltare una freschezza già presente. Anche le labbra, grazie all’azione occlusiva dei patch dedicati, beneficiano di un effetto filler naturale che ne leviga la superficie, rendendole la base perfetta per i rossetti più audaci.

Per replicare l’impeccabile preparazione delle icone di Hollywood, la scelta dei prodotti deve puntare su formulazioni ad alta concentrazione di attivi. Ecco i trattamenti selezionati per ottenere una trasformazione istantanea!

L’eccellenza per il viso a prova di red carpet

  111SKIN Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask: la preferita dei backstage internazionali. Grazie alle particelle di oro 24 carati e all'estratto di Rosa Damascena, dona una luminosità che sembra provenire dall'interno.
  Garnier SkinActive Hydra Bomb: un vero e proprio classico dell'idratazione istantanea. La versione alla Vitamina C è perfetta per chi cerca quell'effetto "glow" immediato tipico delle passerelle, mentre quella all'Acido Ialuronico agisce come un booster rimpolpante per le pelli più stanche.
  Mediheal Collagen Essential Mask: direttamente dalla tradizione coreana, queste maschere sono spesso tra le più vendute per la loro capacità di donare compattezza e una texture vellutata al viso in soli 15 minuti.
  L'Oréal Paris Revitalift Filler: una maschera in tessuto ultra-sottile che aderisce come una seconda pelle, ideale per veicolare un'alta concentrazione di acido ialuronico e distendere le piccole rughe d'espressione prima di un appuntamento importante.
Task force per le labbra: volume e definizione

  Patch Labbra Volumizzante Gyada Cosmetics: questi patch sono la soluzione ideale per chi ha poco tempo. In soli 15 minuti, regalano un effetto filler immediato donando volume e turgore alle labbra. Come tutti i prodotti Gyada, sono formulati senza Alcohol, BHA, BHT, Colourants, EDTA, PEG, Parabeni, Petrolatum, SLES, SLS, Silicones, Nichel.
  Garnier SkinActive Patch labbra alla ciliegia: un'opzione accessibile e profumatissima che, grazie al pantenolo, ripara e rinfresca istantaneamente, regalando un aspetto turgido e sano.
