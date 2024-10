Da Notting Hill a Pretty Woman, i 7 film più romantici con Julia Roberts

Fonte: IPA I film più romantici di Julia Roberts

Se c’è una cosa che Julia Roberts sa fare bene, è farci credere che l’amore, quello vero, con tutte le sue imperfezioni e i suoi momenti indimenticabili, sia possibile. Dall’iconica Vivian di Pretty Woman all’irresistibile Anna di Notting Hill, La Roberts ha interpretato personaggi capaci di farci sognare, sorridere e, ammettiamolo, anche commuovere.

Quelli che la vedono protagonista non sono solo film romantici: sono racconti che parlano dell’euforia di un primo sguardo, di quel batticuore che ti fa sentire vivo, e della magia di ritrovare un posto sicuro tra le braccia di qualcuno. Dai sogni delle favole moderne alla dolcezza di storie più mature e autentiche, ecco la nostra lista dei film più romantici di Julia Roberts da guardare almeno una volta nella vita.

I 7 film più romantici con Julia Roberts

“Pretty Woman”

Non si può stilare una lista dei film d’amore di Julia Roberts senza iniziare dall’iconico Pretty Woman. Uscito nel 1990, questo film racconta l’incontro tra Vivian e Edward, interpretato da Richard Gere, che trasforma una vita di contrasti in una favola moderna.

Abituata a vivere alla giornata a Hollywood Boulevard, la vita del personaggio interpretato da Julia cambia quando incontra Edward Lewis, un ricco e affascinante uomo d’affari, che le offre una proposta insolita: diventare la sua accompagnatrice per una settimana in cambio di una lauta somma. Mentre Vivian si muove in un mondo di lusso e sfarzo a cui non è abituata, tra i due nasce un’attrazione inaspettata. Un film senza tempo, che ha reso la Roberts la regina delle commedie romantiche.

“Qualcosa di cui… sparlare”

In Qualcosa di cui… sparlare, Julia interpreta invece Grace King Bichon, una donna con una vita apparentemente perfetta. Le cose cambiano quando scopre di essere stata tradita dal marito: scandalizzata e distrutta, Grace decide di prendere in mano la situazione e affronta non solo il tradimento, ma anche le aspettative soffocanti della sua famiglia e della comunità locale in una riscoperta della propria indipendenza e autostima.

“Il matrimonio del mio migliore amico”

Nel 1997 Julia Roberts torna raggiante nel ruolo di Julianne in Il matrimonio del mio migliore amico. Un film che racconta la storia di due amici di lunga data legati da un rapporto speciale che li mette davanti a una situazione estremamente complicata. Quando Julianne scopre che Michael sta per sposarsi, inizia a mettere in discussione i suoi sentimenti per lui capendo di esserne innamorata e mostrandosi imperfetta ma umana.

Da quel momento, proverà a fare di tutto per riuscire a evitare che i due si sposino e riprendersi quell’amico che, in realtà, per lei è molto di più. Un film indimenticabile e con un cast stellare che, oltre alla Roberts, vede Rupert Everett, Cameron Diaz e Dermot Mulroney.

“Se scappi ti sposo”

In Se scappi ti sposo Julia Roberts torna a lavorare insieme a Richard Gere in un film che racconta la storia Maggie Carpenter, una donna nota per la quantità di matrimoni annullati dopo le sue fughe dall’altare.

Una personalità particolare che attira l’attenzione del giornalista Ike Graham, che decide di scrivere un articolo su di lei. I due poi si incontrano nella città della donna e Maggie, volendo riscattarsi per il pessimo profilo che racconta l’articolo, inizia a passare molto tempo col giornalista: tra gag, scontri e riflessioni, i due finiscono per scoprire molto di sé stessi, mentre Maggie impara finalmente a capire cosa significa davvero amare e amare sé stessa.

“Notting Hill”

Non sarebbe una lista di film romantici senza menzionare Notting Hill. Il film, uscito nel 1999, racconta la storia di William Thacker, un libraio dal cuore tenero che vive a Londra interpretato da Hugh Grant. Tra libri, storie d’amore fallimentari e amicizie di lunga data, la sua vita cambia quando incontra Anna Scott, una delle attrici più famose di Hollywood, proprio nel suo negozio.

Tra i due scatta la scintilla e vivono momenti dolci e rocamboleschi affrontando ostacoli come paparazzi invadenti, pregiudizi e il peso della fama di un’attrice che pare non poter vivere una vita lontana dai riflettori.

Un viaggio attraverso due mondi opposti che si incontrano, regalando momenti indimenticabili in cui Anna si rende conto di essere: “Solo una ragazza, in piedi davanti a un ragazzo, che gli chiede di amarla.”

“Closer”

Nel 2004 Julia lavora a un personaggio molto più drammatico e maturo. In Closer, infatti, l’attrice veste i panni di Anna, una fotografa di successo coinvolta in una relazione complicata con Dan (Jude Law), uno scrittore insoddisfatto, e il medico Larry (Clive Owen).

Ad aggiungersi all’intreccio, poi, c’è Alice, interpretata da Natalie Portman: 4 persone che si incontrano e vivono relazioni basate su, bugie, segreti, tradimenti e gelosie che mettono a nudo la complessità delle relazioni umane. Un film in cui Julia mette in mostra la sua veste più seria, con un’interpretazione profonda sulle sfaccettature dell’amore.

“Ticket to Paradise”

Più recente e sicuramente meno complicato è invece Ticket to Paradise. Uscito nel 2022, il film racconta le vicende di Georgia e David, interpretato da George Clooney, due ex coniugi che si ritrovano, loro malgrado, in viaggio insieme a Bali per un’importante missione: impedire alla figlia di sposare un ragazzo che ha appena conosciuto, evitandole così di fare lo stesso errore che hanno fatto loro.

Tra battibecchi, equivoci e momenti di pura comicità, i due ex riscoprono la complicità di un tempo, rendendosi conto che forse i loro sentimenti non si sono mai del tutto spenti. Ticket to Paradise è una commedia romantica che mescola umorismo e sentimento, facendoci ritrovare la leggerezza in una storia che racconta il romanticismo dal punto di vista di chi ha già vissuto e amato molto.

Bonus: “Mangia, prega, ama”

Pur non essendo una commedia romantica, Mangia, prega, ama è un titolo perfetto per la nostra lista. La protagonista, Liz Gilbert, è una donna che, con un marito, una casa e carriera, sembra avere tutto. Nonostante questo, però, sente un vuoto profondo dentro di sé. Dopo un doloroso divorzio, decide di intraprendere un viaggio di un anno alla scoperta del mondo e di sé stessa.

In Italia scopre i piaceri del cibo e della compagnia, in India sperimenta la spiritualità e la meditazione e a Bali ritrova la pace interiore e l’amore. Basato sull’autobiografia di Elizabeth Gilbert, Mangia, prega, ama è la chiusura perfetta della nostra lista perché ispira a mettere al primo posto la propria felicità e a ricercare l’amore più autentico: quello per se stessi.