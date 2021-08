L’amore tossico di Kurt Cobain e Courtney Love

Quello di Kurt Cobain e Courtney Love non è un amore come gli altri, ma è qualcosa di diverso. Un sentimento impetuoso e bruciante , fuori dall'ordinario, fatto di accessi, di estrema felicità e di baratri immensi. Un amore che ha condotto entrambi sull'orlo dell'abisso e che ha avuto un tragico destino. Era il 1990 quando in un club a Portland le vite di Kurt e Courtney si sfiorarono per la prima volta. Entrambi erano belli, giovani e appassionati, già avvinti dal mostro della dipendenza.

Leggenda vuole che sin dal primo incontro ci fu un litigio e che Kurt rimase un po' spiazzato da quella ragazza così trasgressiva e aggressiva. La Love, per farsi perdonare, inviò al leader dei Nirvana una scatola a forma di cuore con profumi, rose essiccate e una bambola di porcellana. Un regalo che colpì molto Kurt e che sarebbe diventato storia grazie al brano Shaped Box. Testarda e determinata, Courtney tentò di conquistare il cuore di Kurt in ogni modo e di convincerlo che fosse lei la donna giusta per lui. In un bagno scrisse, in soli venti minuti, la canzone Doll Parts delle Hole, dedicandola al cantante: "Fu il mio modo per dirgli ‘Se un f*****o idiota se non scegli ME, ecco tutto il desiderio, la rabbia e l’amore che provo per te’".

È il 1991: Courtney e Kurt decidono di legarsi e iniziano una relazione che, fra dipendenze, liti violente e scandali, li porterà a percorrere insieme un piccolo pezzo d'Inferno. Quattro mesi dopo dall'inizio del legame la Love è già incinta e la coppia decide di sposarsi alle Hawaii. Nel febbraio del 1992, le leggende del Grunge si giurano amore eterno: lei indossa un abito vintage di Frances Farmer, diva che Hollywood mandò in manicomio, mentre lui un pigiama di flanella.

Nell'agosto dello stesso anno nasce Frances Bean, ma l'abuso di droghe e gli eccessi della coppia attirano l'attenzione dei servizi sociali che considerano la salute della piccola a rischio. Kurt e Courtney affrontano una dura battaglia legale, più uniti che mai, e la vincono. Ma ormai la stabilità di Cobain è irrimediabilmente compromessa. Dopo aver tentato il suicidio durante un viaggio a Roma ed essersi salvato per miracolo, nel 1994 Kurt, provato dalla pressione dei media, dal consumo massiccio di eroina e dalla depressione, si uccide sparandosi un colpo di fucile alla testa a soli 27 anni. Lascerà una lettera d'addio con parole bellissime per la moglie e la figlioletta. "Frances e Courtney, io sarò al vostro altare - scrisse -. Ti prego Courtney continua così, per Frances. Perché la sua vita sarà molto più felice senza di me. Vi amo. Vi amo".