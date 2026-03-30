Il mullet di Angelina è il taglio di stagione. Le star che l’hanno lanciato

Il nuovo taglio di Angelina Mango è la tendenza capelli della primavera-estate 2026. Da Miley a Kristen, le celeb che ne sono diventate l'emblema

Getty Images Il mullet delle star, da Angelina a Miley e Kristen

Il ritorno sulle scene – alla grande – di Angelina Mango, che questa estate farà un tour nei teatri d’Italia (Nina canta nei teatri) ha segnato anche un cambiamento di look e un ritorno di un grande protagonista di tendenza capelli di qualche tempo fa, oggi riproposto non solo dalla cantante ma anche da molte star maschili, da Jacob Elordi a Connor Storrie e Paul Mescal: il mullet.

Il mullet, sfilato, spettinato, si conferma il taglio di capelli protagonista anche del 2026, evolvendosi in varianti più soft e moderne, punk o romantiche.

Angelina ha voluto scombinare il suo taglio lungo e liscio con scalature ribelli e indisciplinate, postando scatti delle sue ultime esibizioni live, compresa quella a Milano insieme a Madame. Un’altra convertita recentemente al mullet.

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Ma prima di Angelina, le due vere regine del mullet sono state Miley Cyrus e Kristen Stewart, icone punk e trasgressive, proprio come questo taglio. Miley, che oggi si è convertita (per il momento) al lungo classico, per qualche anno si è divertita con tagli scalati, asimettrici, colorati. Regina di tendenze e stili, Miley lo ha riportato alla ribalta, seguita da un’altra icona rock e trasgressiva, l’attrice Kristen Stewart.

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Ad inizio anno, il mullet è tornato protagonista sui red carpet internazionali grazie ad una serie di star maschili. Connor Storrie, con il suo “chillet” (mullet morbido ispirato allo stile grunge di Kurt Cobain) è stato protagonista ai Golden Globes 2026. Jacob Elordi ha invece catturato l’attenzione agli Oscar 2026 con un “mullet tempestoso” in linea al suo film. Infine Nick Jonas ha sorpreso i fan debuttando con un mullet ai Golden Globes.