Letizia di Spagna, la notte da Regina con l’abito bianco traforato

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ancora una volta Regina di stile. La sovrana spagnola, ospite a Madrid dei National Culture Media Awards, ha fatto centro con un abito bianco con dettagli traforati: un look destinato, neanche a dirlo, a fare tendenza.

L’abito bianco traforato di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna non perde occasione per ricordarci di essere una delle Regine più eleganti del Vecchio Continente. Arrivata a Madrid insieme al Re Felipe per partecipare ai National Culture Media Awards, l’ex giornalista ha sfoggiato un ensemble dal tocco bon ton, perfetto per una fresca serata di inizio autunno.

Fonte: IPA

Letizia ha infatti indossato un abito midi in crepe color crema caratterizzato da maniche ed orlo della gonna in pizzo traforato. Un capo che, nella sua semplicità, la Regina ha cercato di valorizzare con accessori color argento: oltre all’immancabile clutch, vanno segnalate le slingback Magrit con kitten heel, il tacco basso e sottile tornato prepotentemente di moda negli ultimi mesi.

I gioielli? Un paio di orecchini con diamante a goccia perfettamente valorizzati dal lob, il caschetto lungo alle spalle che per l’occasione la Reina ha scelto di lasciare liscio come non mai. Infine il make-up, nelle tonalità del marrone e del rosa per conferire un tocco più fresco e giovanile all’ensemble. Insomma, ancora una volta Letizia è riuscita a bilanciare perfettamente eleganza e naturalezza, senza commettere alcun passo falso.

Fonte: IPA

Decisamente diverso, invece, l’outfit scelto da Felipe, che a contrario della sua consorte ha puntato su tonalità scure: completo nero gessato, camicia bianca e cravatta blu per il sovrano che, ammettiamolo, ha forse un po’ pasticciato con i colori.

Letizia, madrina della cultura spagnola

L’evento madrileno a cui ha preso parte Letizia ha per lei un valore molto speciale: i National Culture Media Awards hanno infatti l’obiettivo di promuovere le attività culturali, e di premiare i lavoratori del settore. Non sorprende, quindi, la partecipazione della Regina, che prima di conoscere Felipe svolgeva la professione di giornalista.

Fonte: IPA

La premiazione si è svolta al Museo d’arte nazionale Reina Sofia, alla presenza di diverse personalità di spicco: il premio, infatti, viene tributato ogni anno a quanti, con il proprio lavoro o attraverso la partecipazione attiva in campo artistico e letterario, contribuiscono alla ricchezza culturale della Spagna. Le categorie sono numerose, e includono arti pittoriche, cinema e audiovisivi, lettura di libri e lettere, musica e arti performative. Sono presenti anche settori che cercano di accendere i riflettori sul patrimonio culturale del Paese, inclusa la corrida che, nonostante le proteste di molte organizzazioni, si continua a svolgere in diverse città spagnole.

Letizia ha partecipato ai Culture Media Awards con Felipe, ma non si tratta dell’unico evento in agenda per la Regina, che sembra avere un autunno piuttosto impegnativo. A fine settembre era arrivata in Italia per la Giornata Mondiale per la ricerca sul cancro di rosso vestita, mentre per l’inaugurazione del Teatro Real aveva sorpreso tutti indossando un abito nero low-cost. Cosa ci riserverà la Reina per i prossimi mesi?