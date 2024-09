Letizia di Spagna a teatro, l’abito da sera nero è low cost ed è fantastico

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è magnifica quando si presenta all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro Real di Madrid. Il suo segreto? Un magnifico abito da sera sbracciato, firmato H&M, che costa 144 euro e che ha lasciato tutti senza fiato.

Letizia di Spagna alla prima del Teatro Real

Letizia di Spagna non delude nemmeno quest’anno alla prima del Teatro Real. Infatti, questa per lei è un’occasione per sfoggiare outfit sofisticati, ma non per questo esorbitanti nel costo, come quello optato il 23 settembre.

Fonte: Getty Images

La Reina e suo marito Felipe sono arrivati a teatro intorno alle 19.30. Hanno salutato la folla che si era riunita per vedere l’augusta coppia e poi sono andati nel palco reale per assistere all’opera, Adriana Lecouvreu, di Francesco Cilea, andata in scena per la prima volta a Milano nel 1902. Ma la vera attrazione della serata era lei, Letizia di Spagna. D’altro canto, l’abito che ha scelto non passava inosservato, innanzitutto perché le stava magnificamente.

Letizia di Spagna incanta con l’abito di H&M

Letizia ha scelto in abito da cocktail nero del brand low cost, H&M. Il modello appartiene alla linea Conscious, collezione autunno-inverno 2018, i cui capi sono realizzati in modo sostenibile con tessuti riciclati. Si tratta di un abito nero ricamato, ton sur ton, con scollo a V e spalline larghe che però lasciano scoperte le spalle e le braccia toniche, sciancrato in vita e con gonna a campana. Il suo costo? 199,99 sterline, circa 144 euro.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, i sandali metal di Aquazzura

Il vestito scolpisce ed esalta la silhouette della Reina che sapientemente lo abbina ad accessori metal. In particolare, ai sandali dorati con tacco midi, da 5 centimetri, di Aquazzura, il brand di calzature preferito da Meghan Markle, che compensano il costo dell’abito. Infatti, sono venduti a 565 sterline, ossia circa 678 euro, e la clutch di Magrit, Alice. Mentre come gioielli, Letizia ha scelto dei semplicissimi orecchini a cerchio con piccoli diamanti incastonati. Come noto, alla Regina non piacciono i preziosi esagerati.

Letizia di Spagna, la storia del suo abito low cost

Il look di Donna Letizia ha avuto un successo strepitoso, ma è andata sul sicuro. Infatti, non è la prima volta che si affida a questo abito di H&M per un outfit di gala. Lo aveva indossato nel luglio del 2023 in occasione dei Premi Principessa Giorona e successivamente a una cena privata in un ristorante di Saragozza per il 40esimo anniversario del giuramento alla bandiera di suo marito Felipe.

I commenti social sull’abito di Donna Letizia sono tutti estremamente positivi, anche per il fatto di essere low cost. “Lei è fantastica! Indossa un vestito dal prezzo ragionevole che sta bene tanto quanto i vestiti dal prezzo esorbitante”. “WoW 🤩👍🏻🌹 Magnifico 😍 chic ed elegante per la Regina Letizia”.