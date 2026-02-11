Letizia di Spagna commette un errore imbarazzante e suo marito la riprende: il gesto con la mano

Getty Images Felipe e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, ha consegnato i Premi Nazionali dello Sport 2023 e 2024 presso il Palazzo Reale di El Pardo a Madrid. La Reina però durante la cerimonia ha commesso un errore che ha creato un momento di forte imbarazzo, tanto che è dovuto intervenire il Re con un gesto sbrigativo e fin troppo confidenziale delle mano per correggerla. Mentre con lo sguardo l’ha incenerita. A parte questo attimo di tensione, Donna Letizia ha suscitato l’ammirazione dei presenti con un abito rosso granata che le stava d’incanto. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’errore imbarazzante

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono arrivati alla cerimonia dei National Sports Awards 2023 – 2024 per premiare atleti, associazioni, enti e individui che si sono distinti nella promozione dell’educazione fisica e dello sport. Il Re e la Regina sostengono le attività sportive, sottolineandone i benefici e i valori ad esse associati, quali l’impegno, il fair play, la perseveranza e l’uguaglianza.

Per questo hanno consegnato personalmente i premi a chi si è distinto in tal senso. Ma all’inizio della cerimonia c’è stato un intoppo, causato involontariamente dalla Reina.

Infatti, Letizia e Felipe sono entrati nel salone mentre l’evento era in corso e hanno raggiunto le loro postazioni. I presenti erano tutti in piedi per accogliere le Loro Maestà. A questo punto Felipe, raggiunto il suo posto, si è seduto, e così avrebbe dovuto fare anche Letizia. Invece è rimasta in piedi come tutti gli altri, creando un momento d’imbarazzo, perché la cerimonia non poteva incominciare finché anche lei non si fosse seduta.

Per superare l’empasse è intervenuto direttamente Felipe che ha cercato di attirare l’attenzione di sua moglie. Le ha quindi appoggiato la mano sul fianco, quasi sul lato B e l’ha invitata a sedersi immediatamente. Lei lo ha guardato sorpresa con un sorriso che rivelava il suo disagio. Non è chiaro se Felipe le abbia detto qualcosa, ma il suo sguardo bruciante era molto eloquente.

Letizia di Spagna, bella in rosso con l’abito di The 2nd Skin Co

A parte questo errore di protocollo, Letizia è stata perfetta. E soprattutto ha incantato tutti con un abito rosso scuro di The 2nd Skin Co, un brand molto amato anche da Kate Middleton. Il vestito appartiene alla collezione Totem, autunno/inverno 2024-2025.

Si tratta di un modello midi, realizzato realizzata in tessuto a petalo di rosa, con scollo rotondo, maniche lunghe, gonna svasata lunga fino al ginocchio, sciancrato in vita. Il suo prezzo? 1.230 euro. La Reina lo ha abbinato a delle décolleté nere con tacco di pochi centimetri per i suoi problemi ai piedi.

Dopo il periodo di lutto, Donna Letizia è tornata a indossare il rosso, prima con una blusa e adesso con l’abito di The 2nd Skin Co.Ma ha scelto una tonalità più scura, sicuramente più elegante, che dona moltissimo al suo incarnato.