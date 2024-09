Letizia di Spagna con l’abito rosso è una favola

Letizia Ortiz ricicla un Ferragamo rosso a Milano per la Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro, unendo stile e impegno sociale con un discorso in 3 lingue

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, look in abito rosso Ferragamo

Letizia Ortiz, regina non solo per titolo, ma anche per stile e impegno, si è presentata a Milano per una buona causa. Durante la Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro, la sua scelta di indossare nuovamente un abito rosso di Salvatore Ferragamo ha confermato la sua predilezione per indossare abiti in situazioni istituzionali ben più di una volta.

Tra accessori made in Italy e un discorso che ha toccato tre lingue, Letizia ha saputo unire l’eleganza della moda alla profondità del suo impegno sociale. Una visita che non è solo apparenza: dietro il look impeccabile, c’è una vera dedizione alla ricerca e all’innovazione, elementi che la regina spagnola continua a sostenere con convinzione.

Il rosso di Ferragamo: il riciclo che convince sempre

Letizia Ortiz, come spesso accade durante i suoi impegni ufficiali, sceglie di riciclare un look già visto. L’abito rosso firmato Salvatore Ferragamo, indossato in diverse occasioni dal 2019, non è una novità nel suo guardaroba, ma rimane una scelta apprezzata.

Il design in georgette di seta, caratterizzato da una linea fluida e una vita arricciata, offre un equilibrio perfetto tra comfort e stile formale. Anche se l’abito non è una nuova acquisizione, il modo in cui Letizia riesce a renderlo attuale ogni volta conferma la sua attenzione alla sostenibilità della moda.

Fonte: IPA

In questo look, il trench beige di Carolina Herrera portato sulle spalle aggiunge un tocco di sobria eleganza, mentre la scelta di accessori made in Italy dimostra la volontà di omaggiare il Paese ospite. Non si tratta di un look destinato a sorprendere, ma di una coerenza stilistica che la regina adotta con intelligenza.

Accanto all’abito rosso, Letizia ha scelto una borsa a fiori di Furla, un accessorio decorativo che alleggerisce l’ensemble. Questa borsa compatta, con il suo motivo floreale, aggiunge un tocco di colore senza appesantire l’immagine generale.

Ai piedi, le décolleté nude di Magrit, ormai una costante nei suoi outfit, garantiscono il giusto equilibrio tra eleganza e praticità, grazie al tacco medio che le permette di affrontare la giornata con agilità.

Fonte: Getty Images

Le scelte della regina, anche se ricorrenti, vengono spesso apprezzate per la loro coerenza e per la capacità di unire sostenibilità e raffinatezza. Letizia continua a dimostrare che riciclare non è solo una questione di stile, ma anche di consapevolezza.

Milano, una tappa obbligata per il World Cancer Research Day

La regina di Spagna non è solo una maestra di stile, ma anche una figura impegnata in cause globali di grande impatto. La sua presenza a Milano per la Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro non è certo passata inosservata.

Letizia Ortiz ha visitato l’Istituto di Oncologia Molecolare con la serietà e l’attenzione che un luogo del genere richiede, incontrando ricercatori e professionisti che ogni giorno lavorano per migliorare la vita dei pazienti oncologici. Durante la visita, ha tenuto un discorso in tre lingue — inglese, spagnolo e italiano — dimostrando ancora una volta la sua capacità di connettersi con un pubblico internazionale.

L’impegno della regina verso la ricerca oncologica è ben noto, e la sua presenza ha ribadito l’importanza di accelerare i progressi nella ricerca e migliorare l’accesso alle cure per tutti.