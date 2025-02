Letizia di Spagna, silhouette perfetta in un abito verde con dettaglio cut-out a Madrid

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Madrid si accende di eleganza grazie a Letizia di Spagna, che ancora una volta incanta con il suo stile impeccabile. La Regina ha presieduto un evento in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro sfoggiando un abito verde che ha esaltato la sua silhouette perfetta.

Un look sofisticato e raffinato, caratterizzato da un dettaglio cut-out sulla scollatura, che ha reso il tutto ancora più interessante.

Letizia di Spagna e il suo look perfetto per Madrid

Non è una novità che Letizia di Spagna sappia esattamente come valorizzare la sua figura slanciata con scelte di stile precise e mai banali. Per questo evento speciale, la Regina ha optato per un abito Persian Green firmato Dandara Spain, un pezzo che fa già parte del suo guardaroba e che aveva già indossato in occasione della visita al lascito di Carmen Martín Gaite a Salamanca.

La scelta di riproporre lo stesso vestito conferma il suo impegno nella moda sostenibile, ma ciò non toglie nulla all’effetto wow che riesce a creare ogni volta.

Il design del capo è essenziale ma incredibilmente raffinato: una scollatura a goccia che aggiunge un tocco moderno e sensuale senza mai risultare eccessiva, mentre il punto vita drappeggiato enfatizza la sua figura sottile. L’orlo, che sfiora elegantemente il ginocchio, conferisce al look un’aria sofisticata e regale.

Fonte: IPA

Accessori minimal, ma sempre impeccabili

Per completare il look, Letizia di Spagna ha scelto accessori perfettamente coordinati. Ai piedi, un paio di kitten heels nude, una scelta strategica per allungare la figura senza sacrificare la comodità.

Il tocco di classe finale? Il cappotto cammello firmato Carolina Herrera, avvolgente e chic, perfetto per affrontare il clima madrileno con eleganza. A completare il tutto, la sua borsa Magrit Mica color marrone, una scelta raffinata che si abbina perfettamente al resto dell’outfit.

Come da tradizione, anche il beauty look della Regina è un inno alla semplicità e all’eleganza. I suoi capelli castano cioccolato, sempre impeccabilmente lisci e con riga laterale, incorniciano il volto con naturalezza.

Il make-up è fresco e luminoso: un velo di ombretto rosa brillante sulle palpebre, un tocco di bronzer per scolpire gli zigomi e un gloss rosato che dona volume e luce alle labbra.

Anche in questa occasione, Letizia di Spagna dimostra di essere un’icona di stile senza tempo, capace di coniugare raffinatezza e modernità con una naturalezza disarmante. Ogni sua apparizione diventa una lezione di classe, e questo look non fa eccezione.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna e il suo impegno per la lotta contro il cancro

Oltre al suo innato senso dello stile, Letizia di Spagna si distingue per il suo impegno nelle cause benefiche. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, ha presieduto l’evento istituzionale a Madrid, ribadendo l’importanza della prevenzione e della ricerca.

Come presidente onoraria dell’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha sottolineato come la malattia riguardi tutti da vicino: “Uno su due uomini e una su tre donne si troveranno ad affrontarla”. Per questo, ha presentato l’iniziativa Más Datos de Cáncer, un progetto per migliorare la consapevolezza e l’accesso alle informazioni oncologiche.

“Prevenzione è la mia parola preferita”, ha dichiarato, invitando a scelte quotidiane più consapevoli. L’AECC continua a essere un punto di riferimento nella lotta al cancro, con progetti mirati alla ricerca, al supporto dei pazienti e alla prevenzione tra i giovani. Un impegno costante che rafforza il ruolo di Letizia non solo come icona di stile, ma anche come figura di grande sensibilità sociale.