Letizia di Spagna, l’abito cipria che sta bene a tutte (e che nasconde un trucco)

La Regina di Spagna si è recata a Bilbao per andare all'Opera: per l'occasione ha indossato un abito che nasconde un segreto

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

È difficile che Letizia di Spagna sbagli in fatto di stile: anche questa volta la Regina non ha deluso, apparendo impeccabile alla serata al Teatro di Bilbao, dove si è recata insieme a Felipe VI per assistere alla rappresentazione de Il Trittico, per commemorare il centenario della morte di Giacomo Puccini. La Ortiz ha sorpreso tutti con un abito cipria elegantissimo che nasconde un trucco: si tratta in realtà si tratta di un due pezzi di Teresa Helbig che dona a tutte le fisicità.

Letizia di Spagna, l’abito cipria che nasconde un segreto

Non c’è alcun dubbio, Letizia di Spagna sa sempre come valorizzare la sua eleganza innata con look chic e raffinatissimi, curati sempre nei minimi dettagli. La Regina ha sfoggiato un nuovo e meraviglioso outfit per assistere alla rappresentazione de Il Trittico al Teatro dell’Opera di Bilbao. L’occasione era la commemorazione del centenario della morte di Giacomo Puccini, alla quale si è recato anche Felipe VI, appassionato, proprio come la sua consorte, di opera lirica.

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con il ritratto di Annie Leibovitz, dove ha indossato un magnifico abito vintage Balenciaga, la Ortiz ha approfittato della sua ultima apparizione pubblica per indossare un nuovo elegantissimo pezzo del suo guardaroba, firmato da una delle sue stiliste preferite, Teresa Helbig.

Si tratta di un due pezzi di un delicatissimo color cipria – che solo apparentemente sembra un abito – composto da una camicetta e da gonna midi dal sapore romantico.

Fonte: Getty Images

La blusa dalla silhouette morbida presenta delle maniche a sbuffo e polsini aderenti che riprendono i ricami con paillettes già presenti sul colletto e sulla parte anteriore del capo, che si abbina alla perfezione alla gonna longuette svasata e a vita alta, con gli stessi dettagli luminosi per tutta la lunghezza.

I dettagli del look (che dona a tutte)

Quello scelto da Letizia di Spagna è di certo un abbinamento raffinatissimo, ma che tutte noi possiamo copiare anche con capi simili che abbiamo già all’interno del nostro guardaroba. Si tratta infatti di un look che riesce a valorizzare fisicità diverse perché presenta una silhouette morbida e rilassata senza rinunciare all’eleganza e senza dimenticare il punto vita, messo in risalto dalla gonna.

Fonte: Getty Images

La scelta degli accessori è poi fondamentale: la Regina ha puntato sul ton sur ton – soluzione che garantisce sempre un risultato ricercato – optando per una grande clutch beige chiaro scamosciata e delle décolleté slingback Magrit (uno dei suoi brand preferiti) nude con finitura in vernice e tacco basso e comodo.

In tinta anche gli orecchini di uno dei marchi del momento amati dalla Ortiz: si tratta di un modello di Sure, stesso brand che aveva già firmato i pendenti sottili con i cinque soli indossati qualche giorno fa in abbinamento a un abito in maglia aderente color Marsala. Questa volta Letizia ha scelto un modello in ottone placcato con 3 micron di oro 18 carati a cerchio, dal quale pende una pietra rosa pallido dal prezzo di 60 euro: siamo sicuri che anche in questo caso andranno sold out.